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Бензема готов сыграть с ПСЖ. Заявка мадридцев на первый матч 1/8 ЛЧ

Лига Чемпионов
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"Сливочные" объявили список игроков, которые могут сыграть в Париже

Бензема готов сыграть с ПСЖ. Заявка мадридцев на первый матч 1/8 ЛЧ

ФК "Реал" / Автор неизвестен

Новина українською

Официальный сайт мадридского "Реала" опубликовал заявку на предстоящий матч 1/8 Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен.

Главное возвращение - Карим Бензема. Французский форвард "сливочных" оправился после травмы и готов сыграть против Месси, Неймара и Мбаппе.

Голкиперы: Куртуа, Лунин и Фуйдиас.

Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело и Ферлан Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско и Камавинга.

Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Йович, Бэйл, Винисиус, Родриго и Мариано.

Встреча пройдет 15-го февраля в Париже.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) ПСЖ
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