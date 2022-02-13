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Бензема готов сыграть с ПСЖ. Заявка мадридцев на первый матч 1/8 ЛЧ
"Сливочные" объявили список игроков, которые могут сыграть в Париже
ФК "Реал" / Автор неизвестен
Официальный сайт мадридского "Реала" опубликовал заявку на предстоящий матч 1/8 Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен.
Главное возвращение - Карим Бензема. Французский форвард "сливочных" оправился после травмы и готов сыграть против Месси, Неймара и Мбаппе.
Голкиперы: Куртуа, Лунин и Фуйдиас.
Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Вальехо, Начо, Марсело и Ферлан Менди.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Лукас Васкес, Себальос, Иско и Камавинга.
Нападающие: Азар, Бензема, Асенсио, Йович, Бэйл, Винисиус, Родриго и Мариано.
Встреча пройдет 15-го февраля в Париже.
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