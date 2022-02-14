УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

История учит, что она ничему не учит! Политики мира, даже те, кто кое-чем помогают сейчас Украине в противостоянии агрессору, судя по всему, слегка подзабыли о том, как их страны заигрывали с таким же (хоть и не тем же) агрессором в 30-е годы прошлого столетия. Тогда все закончилось мировой войной и многочисленными жертвами, в том числе и в этих "миролюбивых" странах. Пока Газпром рулит во всей Европе (и не только!), а в европейских странах (и не только!) живут русские, Европа (и не только!) должна знать, что шантаж нефтью и газом продолжится, а в их страны могут прийти "защитники русского мира", чтобы защитить своих граждан от вас, недалекие европейцы (и не только!)! Южная Осетия, Приднестровье, Крым, Донбасс... Кто следующий?...И не говорите, что спорт - вне политики! Это вы потеряли чувство реальности и позволяете хвосту управлять собакой! Добром это не кончится!