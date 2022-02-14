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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Окончательное решение ещё не принято

УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

УЕФА не собирается переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Финальный матч турнира должен пройти 28 мая.

"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется", — пишет Спорт-Экспресс.

Ранее Football London писал, что УЕФА рассматривает возможность переноса финального матча Лиги чемпионов в случае изменения политической ситуации.

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В статье: УЕФА
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Комментарии (10)
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Footballers (Умань)
14.02.2022 в 17:54
Ну з ними вже давно все ясно.Чергове підтвердження
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
14.02.2022 в 17:41
Кон че ны е! Им наплевать, что может кто-то из такой страны как Украина хочет посмотреть финал такого престижного турнира, тем более что там может играть наш сборник!!!
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0
-2
Dr. House (Поділля)
14.02.2022 в 17:46
Яремчук, Зінченко, Лунін...
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.02.2022 в 17:51
Ну то побачать цей фінал Німеччині або у Франції.
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+2
-1
royalstas (Вінниця)
14.02.2022 в 17:40
Ну да від газпромівських грошей не відмовляються....
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+2
0
ivoloshka (Киев)
14.02.2022 в 17:25
История учит, что она ничему не учит! Политики мира, даже те, кто кое-чем помогают сейчас Украине в противостоянии агрессору, судя по всему, слегка подзабыли о том, как их страны заигрывали с таким же (хоть и не тем же) агрессором в 30-е годы прошлого столетия. Тогда все закончилось мировой войной и многочисленными жертвами, в том числе и в этих "миролюбивых" странах. Пока Газпром рулит во всей Европе (и не только!), а в европейских странах (и не только!) живут русские, Европа (и не только!) должна знать, что шантаж нефтью и газом продолжится, а в их страны могут прийти "защитники русского мира", чтобы защитить своих граждан от вас, недалекие европейцы (и не только!)! Южная Осетия, Приднестровье, Крым, Донбасс... Кто следующий?...И не говорите, что спорт - вне политики! Это вы потеряли чувство реальности и позволяете хвосту управлять собакой! Добром это не кончится!
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+6
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.02.2022 в 17:07
Козломордих треба взагалі викинути з УЄФА та ФІФа
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+7
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.02.2022 в 17:24
В CONIFA їх!
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+4
0
Benzil (Львів)
14.02.2022 в 17:02
згадайте хто є спонсором уєфа
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+6
0
oleg dynamo (львівська)
14.02.2022 в 16:59
продажні піда..си...
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+7
0


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