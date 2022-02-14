Лига Чемпионов
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УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Окончательное решение ещё не принято
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
УЕФА не собирается переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Финальный матч турнира должен пройти 28 мая.
"УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. На данный момент менять место проведения не планируется", — пишет Спорт-Экспресс.
Ранее Football London писал, что УЕФА рассматривает возможность переноса финального матча Лиги чемпионов в случае изменения политической ситуации.
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Комментарии (10)
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Footballers (Умань)
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