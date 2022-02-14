УЕФА распространит 30 тысяч бесплатных билетов на финалы клубных турниров этого года

УЕФА объявил о том, что среди болельщиков клубов-финалистов еврокубковых турниров будет распространено значительное число бесплатных билетов.

Так, на финал Лиги чемпионов будет распространено 10 000 бесплатных билетов (по 5 000 клубам-финалистам).

будет распространено 10 000 бесплатных билетов (по 5 000 клубам-финалистам). Лига Европы: 8 000 билетов (по 4 000 клубам-финалистам).

Лига конференций: 6 000 билетов (по 3 000 клубам-финалистам).

Женская Лига чемпионов: 6 000 билетов (по 3 000 клубам-финалистам).

Каждый из клубов-финалистов сможет воспользоваться этими билетами, чтобы распространить среди своих болельщиков.

Кроме того, УЕФА решил оставить на уровне 2020 года цены на три последующих финала Лиги чемпионов (2022, 2023, 2024) для билетов категорий 4 (70€) и 3 (180€).

УЕФА осведомлен о текущей инфляции, в частности о существенном увеличении в последние годы цен на посещение спортивных мероприятий. Приняв решение заморозить цену билетов на столь престижные матчи на три сезона, УЕФА дает понять, что остается верен своей политике - футбол должен оставаться доступным.

Все расходы в рамках этой уникальной инициативы УЕФА возьмет на себя. Это никак не повлияет на распределение финансовых средств между клубами, котрые получат все причитающиеся суммы.