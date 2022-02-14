Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чего ждать от 1/8 финала ЛЧ? Превью матчей, победа Челси на ЧМ, ПСЖ - Реал, Интер - Ливерпуль
Лига чемпионов возвращается!
Анонс Лиги Чемпионов! Что нужно смотреть и чего ждать от первых матчей плей-офф главного клубного турнира мира? Как Месси будет играть против Реала, а Ливерпуль будет ломать Интер, чем удивит Спортинг Ман Сити Александра Зинченко - все это в видео!
00:00 Всем привет! Как Челси стал чемпионом планеты?
04:01 Спортинг Л - Ман Сити
06:32 ПСЖ – Реал Мадрид
09:28 РБ Зальцбург – Бавария
11:24 Интер - Ливерпуль
13:25 Подпишись!
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.02.2022 в 20:01
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sasha_lv (Львів)
14.02.2022 в 20:13
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sasha_lv (Львів)
14.02.2022 в 19:29
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