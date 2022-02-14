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Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чего ждать от 1/8 финала ЛЧ? Превью матчей, победа Челси на ЧМ, ПСЖ - Реал, Интер - Ливерпуль

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Лига чемпионов возвращается!

Чего ждать от 1/8 финала ЛЧ? Превью матчей, победа Челси на ЧМ, ПСЖ - Реал, Интер - Ливерпуль

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Анонс Лиги Чемпионов! Что нужно смотреть и чего ждать от первых матчей плей-офф главного клубного турнира мира? Как Месси будет играть против Реала, а Ливерпуль будет ломать Интер, чем удивит Спортинг Ман Сити Александра Зинченко - все это в видео!

00:00 Всем привет! Как Челси стал чемпионом планеты?
04:01 Спортинг Л - Ман Сити
06:32 ПСЖ – Реал Мадрид
09:28 РБ Зальцбург – Бавария
11:24 Интер - Ливерпуль
13:25 Подпишись!

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В статье: Бавария (Мюнхен) Спортинг (Лиссабон) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Зальцбург Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.02.2022 в 20:01
Прежде всего вылета Реала по итогам двух встреч.
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0
-1
sasha_lv (Львів)
14.02.2022 в 20:13
п н х блохастий
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+1
0
sasha_lv (Львів)
14.02.2022 в 19:29
Перемоги Реалу і Лівера........
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+2
-1


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