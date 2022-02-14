ПСЖ - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Наверное, главная вывеска 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22. На одной стороне - Лионель Месси, Килиан Мбаппе и еще десяток топов, свезенных шейхами за нефтедоллары; на другой - постаревшая, но легендарная группа исполнителей, выигравшая три подряд ЛЧ.

Обе команды последнее время не блещут в атаке, но "Реал" при этом все же добыл Суперкубок Испании, а вот "ПСЖ" из Кубка Франции бесславно вылетел от "Ниццы".

Звездам Парижа явно не хватает дисциплины; Мадрид же тянет вниз короткая скамейка. Чьи проблемы по итогу перевесят - узнаем во вторник, 15 февраля , на MEGOGO . Начало игры "ПСЖ" - "Реал Мадрид" в 22:00 .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "ПСЖ" - "Реал Мадрид" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "ПСЖ" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут: