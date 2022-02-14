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ПСЖ - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Реал Мадрид", 15 февраля 2022
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP Sport
Наверное, главная вывеска 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22. На одной стороне - Лионель Месси, Килиан Мбаппе и еще десяток топов, свезенных шейхами за нефтедоллары; на другой - постаревшая, но легендарная группа исполнителей, выигравшая три подряд ЛЧ.
Обе команды последнее время не блещут в атаке, но "Реал" при этом все же добыл Суперкубок Испании, а вот "ПСЖ" из Кубка Франции бесславно вылетел от "Ниццы".
Звездам Парижа явно не хватает дисциплины; Мадрид же тянет вниз короткая скамейка. Чьи проблемы по итогу перевесят - узнаем во вторник, 15 февраля, на MEGOGO. Начало игры "ПСЖ" - "Реал Мадрид" в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "ПСЖ" - "Реал Мадрид" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "ПСЖ" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Беларусь - Беларусь 5
- Канада - DAZN
- Чехия - Premier Sport 2
- Франция - RMC Sport 1, Free, Canal+
- Германия - Amazon Prime Video
- Венгрия - M4 Sports
- Израиль - 5Sport
- Италия - NOW TV, Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Sport 252, Sky Sport Uno, SKY Go Italia
- Молдова - Prime, Canal 3
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
- Румыния - Look Sport+, Digi Sport 1 Romania
- Словакия - Premier Sport 2
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Турция - S Sport+, Exxen
- Великобритания - BT Sport 3
- США - Univision, TUDNxtra, Univision NOW, TUDN USA, CBS
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