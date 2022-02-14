  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ПСЖ - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Реал Мадрид", 15 февраля 2022

ПСЖ - Реал Мадрид. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP Sport

UA-Футбол
Новина українською

Наверное, главная вывеска 1/8 финала Лиги чемпионов-2021/22. На одной стороне - Лионель Месси, Килиан Мбаппе и еще десяток топов, свезенных шейхами за нефтедоллары; на другой - постаревшая, но легендарная группа исполнителей, выигравшая три подряд ЛЧ.

Обе команды последнее время не блещут в атаке, но "Реал" при этом все же добыл Суперкубок Испании, а вот "ПСЖ" из Кубка Франции бесславно вылетел от "Ниццы".

Звездам Парижа явно не хватает дисциплины; Мадрид же тянет вниз короткая скамейка. Чьи проблемы по итогу перевесят - узнаем во вторник, 15 февраля, на MEGOGO. Начало игры "ПСЖ" - "Реал Мадрид" в 22:00.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "ПСЖ" - "Реал Мадрид" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "ПСЖ" - "Реал" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Беларусь - Беларусь 5
  • Канада - DAZN
  • Чехия - Premier Sport 2
  • Франция - RMC Sport 1, Free, Canal+
  • Германия - Amazon Prime Video
  • Венгрия - M4 Sports
  • Израиль - 5Sport
  • Италия - NOW TV, Canale 5, Mediaset Infinity, Sky Sport 252, Sky Sport Uno, SKY Go Italia
  • Молдова - Prime, Canal 3
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
  • Румыния - Look Sport+, Digi Sport 1 Romania
  • Словакия - Premier Sport 2
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Турция - S Sport+, Exxen
  • Великобритания - BT Sport 3
  • США - Univision, TUDNxtra, Univision NOW, TUDN USA, CBS
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dnepr1978 (Днепропетровск)
14.02.2022 в 20:02
Матч!
Ответить
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.02.2022 в 20:28
В Париж ещё можно успеть)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...