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Спортинг из-за возможного вторжения России обсудит с Динамо возможность переноса матча ЮЛЧ

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Обстановка очень напряженная

Спортинг из-за возможного вторжения России обсудит с Динамо возможность переноса матча ЮЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский "Спортинг" U-19 сомневается в целесообразности проведения матча 1/8 Юношеской лиги УЕФА против "Динамо" в Киеве.

Дело в том, что в связи с возможным полномасштабным вторжением России, правительство Португалии призвало своих сограждан покинуть Украину и не советует своим гражданам ехать в нашу страну.

Согласно жеребьевке, встреча должна пройти на домашнем поле "Динамо" 1 или 2 марта. Но руководство "Спортинга" обратится к "Динамо", чтобы обсудить место проведения матча.

Отмечается, что матч может пройти на нейтральной территории, сообщает Record. Также португальский клуб рассмотрит все альтернативные варианты, как команда сможет добраться в Киев.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
Record

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Комментарии (5)
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Technical
14.02.2022 в 20:29
Ахах, хитропузі португальці вже знайшли відмазку, щоб в Україну не їхати...От така в нас "підтримка" світу: лише нагнітають у нас паніку, втікають з України, вивозять капітал і відмовляються приїжати на спортивні заходи.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.02.2022 в 20:29
Треба негайно піднімати питання виключення коцапів з УЄФА
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.02.2022 в 20:25
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Artemanat (Кривой Рог)
14.02.2022 в 20:21
Если дк поведется то будут лошарами! Матч в Киеве и на этом точка, Спортинга не приехал- техническое поражение!
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+1
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Romerik (YNWA)
14.02.2022 в 20:11
Починається
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