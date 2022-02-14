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Спортинг из-за возможного вторжения России обсудит с Динамо возможность переноса матча ЮЛЧ
Обстановка очень напряженная
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский "Спортинг" U-19 сомневается в целесообразности проведения матча 1/8 Юношеской лиги УЕФА против "
Дело в том, что в связи с возможным полномасштабным вторжением России, правительство Португалии призвало своих сограждан покинуть Украину и не советует своим гражданам ехать в нашу страну.
Согласно жеребьевке, встреча должна пройти на домашнем поле "Динамо" 1 или 2 марта. Но руководство "Спортинга" обратится к "Динамо", чтобы обсудить место проведения матча.
Отмечается, что матч может пройти на нейтральной территории, сообщает Record. Также португальский клуб рассмотрит все альтернативные варианты, как команда сможет добраться в Киев.
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