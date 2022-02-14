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Спортинг - Манчестер Сити: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Спортинг – Манчестер Сити: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15 февраля 2022 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
“Спортинг” впервые с 2009 года пробился в 1/8 Лиги чемпионов, но с жеребьевкой чемпиону Португалии не повезло – лиссабонцы сыграют с “Манчестер Сити”, главным фаворитом на победу в турнире.
Первая игра состоится в Португалии во вторник 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Матч “Спортинг” Лиссабон – “Манчестер Сити” будет транслировать медиасервис MEGOGO. Также игру можно будет посмотреть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч “Спортинг” Лиссабон – “Манчестер Сити” в прямом эфире, то за его ходом вы сможете следить с помощью
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