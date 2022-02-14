Спортинг - Манчестер Сити: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

“Спортинг” впервые с 2009 года пробился в 1/8 Лиги чемпионов, но с жеребьевкой чемпиону Португалии не повезло – лиссабонцы сыграют с “Манчестер Сити”, главным фаворитом на победу в турнире.

Первая игра состоится в Португалии во вторник 15 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Матч “Спортинг” Лиссабон – “Манчестер Сити” будет транслировать медиасервис MEGOGO. Также игру можно будет посмотреть на платформе "Воля TV".