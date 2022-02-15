  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола – про ЛЧ: Манчестер Сити нелегко будет выступить лучше, чем в прошлом сезоне
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола – про ЛЧ: Манчестер Сити нелегко будет выступить лучше, чем в прошлом сезоне

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Команда Пепа сегодня играет

Гвардиола – про ЛЧ: Манчестер Сити нелегко будет выступить лучше, чем в прошлом сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Спортинга". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Напомним, в прошлом сезоне "Сити" уступил в финале турнира "Челси" (0:1).

"Вы можете сколько угодно спрашивать меня о давлении. Беспокоит ли это меня? Нет. Мы здесь, мы в Лиге чемпионов. Для меня большая честь и удовольствие поехать в Португалию, чтобы попытаться хорошо выступить и попытаться выиграть игру. Результат определит наши дальнейшие шансы, но все зависит от игроков на поле".

"Менеджеров всегда критикуют из-за отсутствия результата. Нелегко будет выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Я знаю, насколько важна Лига чемпионов, нельзя этого отрицать, но мы также серьезно относимся к каждому матчу и в АПЛ. Победа над "Норвичем" – прямое тому доказательство".

Читайте такжеСпортинг - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 15.02.2022

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
skysports.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...