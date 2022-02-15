Гвардиола – про ЛЧ: Манчестер Сити нелегко будет выступить лучше, чем в прошлом сезоне

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Спортинга". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Напомним, в прошлом сезоне "Сити" уступил в финале турнира "Челси" (0:1).

"Вы можете сколько угодно спрашивать меня о давлении. Беспокоит ли это меня? Нет. Мы здесь, мы в Лиге чемпионов. Для меня большая честь и удовольствие поехать в Португалию, чтобы попытаться хорошо выступить и попытаться выиграть игру. Результат определит наши дальнейшие шансы, но все зависит от игроков на поле".