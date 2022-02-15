Спортинг – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между лиссабонским "Спортингом" и английским "Манчестер Сити".

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Казалось бы, зачем искать интригу в этой паре? Тем не менее, Рубен Аморим не зря считается потенциально одним из лучших специалистов в европейском футболе. Выйдет ли в стартовом составе Александр Зинченко? Справится ли с отсутствием Жезуса, Грилиша, Уокера и нескольких других игроков Пеп Гвардиола? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 15 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Егор Старков