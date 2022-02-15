Пеп: Сити не может контролировать результаты – мы тренируемся и моделируем то, что произойдет

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Спортинга". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Цитирует испанца Sky Sports.

"Атмосфера, гармония и сплоченность в текущем сезоне у нас в команде – на исключительном уровне. В футболе самая сложная вещь заключается в том, что каждый день одноклубники ведут борьбу за попадание в состав, по нескольку человек претендует на одну позицию – они враги, в хорошем смысле этого термина. У меня одна проблема, всё очень просто – все ребята хотят играть".