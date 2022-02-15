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Пеп: Сити не может контролировать результаты – мы тренируемся и моделируем то, что произойдет

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Пеп: Сити не может контролировать результаты – мы тренируемся и моделируем то, что произойдет

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Спортинга". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Цитирует испанца Sky Sports.

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"Атмосфера, гармония и сплоченность в текущем сезоне у нас в команде – на исключительном уровне. В футболе самая сложная вещь заключается в том, что каждый день одноклубники ведут борьбу за попадание в состав, по нескольку человек претендует на одну позицию – они враги, в хорошем смысле этого термина. У меня одна проблема, всё очень просто – все ребята хотят играть".

"Мы не можем контролировать результаты, поэтому мы тренируемся, чтобы смоделировать то, что произойдет, но никто не знает, что произойдет. Ни я, ни тренер, ни игроки. Единственный способ для нас стать лучше – пребывать в хорошем настроении".

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В статье: Хосеп Гвардиола Лига чемпионов Манчестер Сити
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Источник:
skysports.com

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