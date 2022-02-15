Почеттино: Месси никогда не станет искать оправдания. Тем не менее, Лео нигде не играл, кроме Барселоны

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино перед первым матчем 1/8 финала ЛЧ против "Реала" ответил на вопрос о нападающем Лионеле Месси.

"Нет никаких сомнений: Лео – лучший игрок в мире, и он принесет много радости "ПСЖ" и болельщикам клуба. Он будет делать то, что умеет, как делал всегда. Но из-за тяжелого графика, случайных травм и ежемесячных вызовов в сборную время его адаптации в Париже было ограничено. Сам Лео никогда не будет оправдываться, и мы тоже".

"Тем не менее, нужно понимать, что он никогда не играл ни в каком другом клубе, кроме "Барселоны", и когда вы приходите в новый клуб, то нужно пройти определенный процесс, чтобы привыкнуть к новому месту. Травмы, перелеты и отсутствие постоянного контакта с товарищами по команде означают, что потребуется больше времени, чтобы вернуться на свой лучший уровень".

Месси перешел в "ПСЖ" летом 2021 года. В текущем сезоне 34-летний аргентинец сыграл в 14 матчах Лиги 1 (2 гола и 7 результативных передач).