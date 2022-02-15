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Почеттино: Месси никогда не станет искать оправдания. Тем не менее, Лео нигде не играл, кроме Барселоны

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Маурисио на злобу дня

Почеттино: Месси никогда не станет искать оправдания. Тем не менее, Лео нигде не играл, кроме Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино перед первым матчем 1/8 финала ЛЧ против "Реала" ответил на вопрос о нападающем Лионеле Месси.

"Нет никаких сомнений: Лео – лучший игрок в мире, и он принесет много радости "ПСЖ" и болельщикам клуба. Он будет делать то, что умеет, как делал всегда. Но из-за тяжелого графика, случайных травм и ежемесячных вызовов в сборную время его адаптации в Париже было ограничено. Сам Лео никогда не будет оправдываться, и мы тоже".

"Тем не менее, нужно понимать, что он никогда не играл ни в каком другом клубе, кроме "Барселоны", и когда вы приходите в новый клуб, то нужно пройти определенный процесс, чтобы привыкнуть к новому месту. Травмы, перелеты и отсутствие постоянного контакта с товарищами по команде означают, что потребуется больше времени, чтобы вернуться на свой лучший уровень".

Месси перешел в "ПСЖ" летом 2021 года. В текущем сезоне 34-летний аргентинец сыграл в 14 матчах Лиги 1 (2 гола и 7 результативных передач).

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В статье: Лионель Месси Барселона Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
culturepsg.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
15.02.2022 в 11:52
ТО Є ТАК! Мессі поки не став "своїм в ПСЖ". А враховуючи, що він "претендує" на роль організатора-реалізатора атак... Без відчуття / розуміння партнерів на підсвідомому рівні важко продемонструвати свої можливості.
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