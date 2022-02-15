ПСЖ – Реал | Онлайн матча | Аудио

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Мы наконец-то дождались возвращения Лиги чемпионов! И в первый же день плей-офф нас ожидает невероятное сражение между Пари Сен-Жерменом и Реалом. Париж давно нацелен на победу в ЛЧ, а Мадрид уже брал этот трофей 13 раз, если учитывать и Кубок чемпионов. Искры этому противостоянию добавляет и присутствие Лионеля Месси в составе французского клуба: аргентинец еще ни разу не проигрывал Реалу в Лиге чемпионов.

Комментатор матча – Владимир Бусько
Режиссер трансляции – Александр Рыженко

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Подкасты UA-Футбол
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