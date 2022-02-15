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ПСЖ - Реал: Вспомните футболистов, выступавших за эти команды? Квиз

Лига Чемпионов
(2 голосов)

У вас есть три минуты

ПСЖ - Реал: Вспомните футболистов, выступавших за эти команды? Квиз

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 февраля, начинаете раунд плей-офф Лиги чемпионов 2021/22. В одном из двух матчей сойдутся участники одной из самых интересных пар этой стадии – действующий чемпион Франции на своем поле будет принимать мадридский "Реал". Сейчас в составе парижан четверо футболистов, которые в свое время выступали за "королевский клуб" - Кейлор Навас, Серхио Рамос, Ашраф Хакими и Анхель ди Мария. Но это далеко не все игроки, у которых есть опыт выступлений за обе команды.

Перед этим поединком мы предлагаем вам освежить в памяти футболистов, выступавших за эти коллективы. В квизе будет 20 игроков, на прохождение викторины три минуты. В тесте будут встречаться футболисты, которые в своей карьере защищали цвета одного из этих клубов, выступали за обе команды или вообще не играли ни за один из этих коллективов.

Напомним, матч ПСЖ - "Реал" состоится во вторник, 15 февраля. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.

Читайте такжеНасколько внимательно вы следили за групповым раундом Лиги Чемпионов? Квиз от UA-Футбол
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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) квиз от UA-Футбол
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