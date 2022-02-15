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ПСЖ презентовал заявку на первый матч 1/8 ЛЧ против мадридского Реала

Лига Чемпионов
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Месси? Неймар? Рамос?

ПСЖ презентовал заявку на первый матч 1/8 ЛЧ против мадридского Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" опубликовала заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Матч состоится сегодня, 15 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Отметим, что в список попал бразильский нападающий Неймар, который из-за повреждения не выходил на поле с ноября прошлого года. Также оформил камбэк полузащитник Андер Эррера, он пропустил 2 поединка. Не успел восстановиться испанский защитник Серхио Рамос, через неделю он пройдет еще одну МРТ.

Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Икарди, Неймар, Ди Мария, Данилу, Дагба, Вейналдум, Курзава, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Нуну Мендеш, Гуйе, Месси, Симонс, Доннарумма, Летелье

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В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Неймар Лига чемпионов Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
psg.fr

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