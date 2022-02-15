Прогноз на матч ПСЖ - Реал

Дождались! Лига чемпионов снова возвращается. И уже 15 февраля нас ждет матч ПСЖ – Реал (начало в 22:00). Месси и Неймар снова получат возможность забить мадридцам. Правда, участие бразильца все еще под вопросом, но у него хорошие шансы выйти на поле.

Напомним, что когда команды встречались в прошлый раз в Лиге чемпионов, то в Мадриде Реал не смог удержать преимущество и парижане вырвали ничью 2:2. А вот во Франции ПСЖ выиграл 3:0. Сейчас аналитики Parimatch дают 39% на победу ПСЖ против 31% на победу Реала, еще 30% на ничью.

Реал сейчас лидирую в Примере с отрывом в четыре очка от Севильи. В пяти матчах чемпионата этого года команда выиграла два, еще два раза сыграла вничью и один раз потерпела поражение. ПСЖ тоже лидер, но опережает Марсель на солидные 13 очков. К тому же, парижане выиграли в четырех последних матчах чемпионата подряд.

Если у ПСЖ может не сыграть Неймар, то у Реала другая существенная потеря – Бензема. Да, его могут включить в заявку, но он тоже пропустил некоторое время из-за травмы и вряд ли находится в оптимальной форме.

Отдельного внимания заслуживает и тренерское противостояние. Маурис Почеттино классный тренер, но Карло Анчелотти специалист совсем другого уровня. Тем не менее даже ему будет непросто привезти победу из Парижа. Скорее всего, первая встреча команд будет достаточно осторожна и много голов мы не увидим.