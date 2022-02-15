  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Интер - Ливерпуль: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер - Ливерпуль: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Мерсисайдцы приезжают на "Сан-Сиро"

Интер - Ливерпуль: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Шестикратный победитель Лиги чемпионов приезжает в гости к трёхкратному. Однако последний успех "Интера" датирован ещё сезоном-2009/10, когда команду возглавлял Жозе Моуриньо. С тех пор миланский клуб успел выпасть из числа грандов европейского футбола, а на текущую ЛЧ коэффициент на его победу в турнире только одиннадцатый среди шестнадцати претендентов. "Интер" не может похвастаться серией из шести побед кряду, как у него ближайшего соперника, но уровень оппонентов у действующего чемпиона Италии и текущего лидера Серии А был однозначно намного серьёзнее: "Наполи", "Рома", "Милан" и "Аталанта".

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Ливерпулем" состоится на "Сан-Сиро" в Милане в среду, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире в Украине эту игру на ТВ вы не увидете. В интернете легальный просмотр матча будет доступен на двух платформах, которые работают по предоплате: MEGOGO и Воля ТВ.

Если у вас не будет ни времени, ни желания смотреть эту игру, но отслеживать ход событий на "Сан-Сиро" вы хотите, можете воспользоваться текстовой трансляцией от UA-Футбол здесь - вы не пропустим ни одного важного события, которые будут происходить на поле. Кроме того, следить за игрой вы также можете и в аудио формате - Youtube-канал Покдасты UA-Футбол проведёт аудио трансляцию поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
satellite (Харьков)
15.02.2022 в 18:07
У прямому ефірі в Україні цієї гри на ТБ ви не побачите. ............Как будто ,этого никто не знал!!!...........
Ответить
0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
15.02.2022 в 18:00
Матч!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...