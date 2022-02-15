Интер - Ливерпуль: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Шестикратный победитель Лиги чемпионов приезжает в гости к трёхкратному. Однако последний успех "Интера" датирован ещё сезоном-2009/10, когда команду возглавлял Жозе Моуриньо. С тех пор миланский клуб успел выпасть из числа грандов европейского футбола, а на текущую ЛЧ коэффициент на его победу в турнире только одиннадцатый среди шестнадцати претендентов. "Интер" не может похвастаться серией из шести побед кряду, как у него ближайшего соперника, но уровень оппонентов у действующего чемпиона Италии и текущего лидера Серии А был однозначно намного серьёзнее: "Наполи", "Рома", "Милан" и "Аталанта".

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Ливерпулем" состоится на "Сан-Сиро" в Милане в среду, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире в Украине эту игру на ТВ вы не увидете. В интернете легальный просмотр матча будет доступен на двух платформах, которые работают по предоплате: MEGOGO и Воля ТВ.

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