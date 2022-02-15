Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер - Ливерпуль: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Мерсисайдцы приезжают на "Сан-Сиро"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Шестикратный победитель Лиги чемпионов приезжает в гости к трёхкратному. Однако последний успех "Интера" датирован ещё сезоном-2009/10, когда команду возглавлял Жозе Моуриньо. С тех пор миланский клуб успел выпасть из числа грандов европейского футбола, а на текущую ЛЧ коэффициент на его победу в турнире только одиннадцатый среди шестнадцати претендентов. "Интер" не может похвастаться серией из шести побед кряду, как у него ближайшего соперника, но уровень оппонентов у действующего чемпиона Италии и текущего лидера Серии А был однозначно намного серьёзнее: "Наполи", "Рома", "Милан" и "Аталанта".
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Ливерпулем" состоится на "Сан-Сиро" в Милане в среду, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире в Украине эту игру на ТВ вы не увидете. В интернете легальный просмотр матча будет доступен на двух платформах, которые работают по предоплате: MEGOGO и Воля ТВ.
Если у вас не будет ни времени, ни желания смотреть эту игру, но отслеживать ход событий на "Сан-Сиро" вы хотите, можете воспользоваться текстовой трансляцией от UA-Футбол здесь - вы не пропустим ни одного важного события, которые будут происходить на поле. Кроме того, следить за игрой вы также можете и в аудио формате - Youtube-канал Покдасты UA-Футбол проведёт аудио трансляцию поединка.
Популярное сейчас
- Норвегия идет в отрыв, рывок Австрии и Китая. Медальный зачет Олимпиады 2022
- Украина на девятом месте в мужской эстафете. Как это было
- Олимпиада-2022. Полное расписание соревнований
- Спортинг из-за возможного вторжения России обсудит с Динамо возможность переноса матча ЮЛЧ
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО
Новости по теме
- 16:38 Зарубежные Испытания для ПСЖ и Реала, ожидания от Малиновского. Какой футбол смотреть на выходных
- 09:56 Прогнозы на футбол Еще одна битва за Скудетто. Наполи - Интер. О состоянии команд и прогноз на матч Серии А на 12.02.2022
- 06:35 Украинские ДТП с кортежем Ярославского, победа Динамо на сборе, полуфиналисты Кубка Италии. Главные новости за 10 февраля