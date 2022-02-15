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Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко стала новой ведущей на MEGOGO

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Девушка будет работать в студии на матчах еврокубков

Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко стала новой ведущей на MEGOGO

instagram.com/aakucherenko

Новина українською

"Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко стала новой ведущей медиасервиса MEGOGO.

Она станет одной из постоянных ведущих студий до, во время и после матчей клубных турниров УЕФА. Александра вместе со спортивными экспертами будет обсуждать и анализировать текущие спортивные мероприятия.

Дебют Кучеренко состоится сегодня, 15 февраля, перед матчем 1/8 финала ЛЧ "ПСЖ" – "Реал".

Роман Кадемин, Роман Бебех и Владимир Кобельков также будут продолжать работать в футбольных студиях и будут чередоваться друг с другом.

"Спорт уже давно захватил мою жизнь: я долгое время была ведущей спортивных новостей на ictv, теперь – погружаюсь в яркий и азартный мир футбола!

А сколько в нем всего, о чем хочется поговорить. Сегодня ко мне в студию приедут две жены известных украинских футболистов. С ними будем смотреть матч "ПСЖ" - "Реал" и общаться о футболе и жизни в нем", – сказала Кучеренко.

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В статье: Megogo
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Комментарии (5)
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Хиденг (Днепр)
15.02.2022 в 21:39
Это та, которая не знает кто в стране премьер и не может определиться с тем, что происходит на Донбассе? Думаю будет веселить нас.
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0
0
Morphyk7 (Черновцы)
15.02.2022 в 21:08
Это типа замануха
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0
-1
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Виктор 2209 (Мехико)
15.02.2022 в 20:46
В чем прикол иметь женщину в студии?Это типа мода?
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+1
0
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
15.02.2022 в 20:49
Вони після ефіру іпуть її всією студією
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+2
-1
Morphyk7 (Черновцы)
15.02.2022 в 21:09
Может и имеют её в студии, но нам не показывают это
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+1
-1


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