Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко стала новой ведущей на MEGOGO

"Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко стала новой ведущей медиасервиса MEGOGO.

Она станет одной из постоянных ведущих студий до, во время и после матчей клубных турниров УЕФА. Александра вместе со спортивными экспертами будет обсуждать и анализировать текущие спортивные мероприятия.

Дебют Кучеренко состоится сегодня, 15 февраля, перед матчем 1/8 финала ЛЧ "ПСЖ" – "Реал".

Роман Кадемин, Роман Бебех и Владимир Кобельков также будут продолжать работать в футбольных студиях и будут чередоваться друг с другом.

"Спорт уже давно захватил мою жизнь: я долгое время была ведущей спортивных новостей на ictv, теперь – погружаюсь в яркий и азартный мир футбола!

А сколько в нем всего, о чем хочется поговорить. Сегодня ко мне в студию приедут две жены известных украинских футболистов. С ними будем смотреть матч "ПСЖ" - "Реал" и общаться о футболе и жизни в нем", – сказала Кучеренко.