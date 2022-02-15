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Мисс Украина 2016 Александра Кучеренко стала новой ведущей на MEGOGO
Девушка будет работать в студии на матчах еврокубков
instagram.com/aakucherenko
"Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко стала новой ведущей медиасервиса MEGOGO.
Она станет одной из постоянных ведущих студий до, во время и после матчей клубных турниров УЕФА. Александра вместе со спортивными экспертами будет обсуждать и анализировать текущие спортивные мероприятия.
Дебют Кучеренко состоится сегодня, 15 февраля, перед матчем 1/8 финала ЛЧ "ПСЖ" – "Реал".
Роман Кадемин, Роман Бебех и Владимир Кобельков также будут продолжать работать в футбольных студиях и будут чередоваться друг с другом.
"Спорт уже давно захватил мою жизнь: я долгое время была ведущей спортивных новостей на ictv, теперь – погружаюсь в яркий и азартный мир футбола!
А сколько в нем всего, о чем хочется поговорить. Сегодня ко мне в студию приедут две жены известных украинских футболистов. С ними будем смотреть матч "ПСЖ" - "Реал" и общаться о футболе и жизни в нем", – сказала Кучеренко.
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