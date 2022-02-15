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ЛЧ. Спортинг - Манчестер Сити 0:5. Прогулка в Лиссабоне 

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Сити очень уверенно переиграл Спортинг в первом матче 1/8 Лиги чемпионов 

ЛЧ. Спортинг - Манчестер Сити 0:5. Прогулка в Лиссабоне 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Манчестер Сити” фактически гарантировал себе выход в в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив на выезде лиссабонский “Спортинг” 5:0. Ответный матч, который состоится девятого марта, будет формальностью. Принял участие в поединке и Александр Зинченко. Правда игрок сборной Украины появился на поле уже при счете 5:0.

Пара “Спортинг” Лиссабон – “Манчестер Сити” изначально рассматривалась как одна из самых неравноценных на стадии 1/8, но все же хотелось дать какие-то шансы чемпиону Португалии, и все-таки недаром тренера “львов”, 37-летнего Рубена Аморима, называют одним из самых перспективных в Европе.

Но все же уровень команд совершенно несопоставим. Если бы у “Сити” были какие-то проблемы, может “Спортинг” и мог на что-то рассчитывать. Но “горожане” с декабря играют просто идеально. “Сити” нельзя назвать самой зрелищной или интересной командой планеты, но она играет с невероятной эффективностью. Шансов нет ни у кого.

Кто часто смотрит матчи “Манчестер Сити” может подтвердить – “горожане” и близко не сыграли на пределе своих возможностей. Это было похоже на выездную тренировку в красивых декорациях.

Первый гол забил Марез. Сначала все подумали, что гол будет отменен. Адан сделал сэйв после удара Фодена в упор, мяч отлетел к Де Брюйне, который был, казалось, ближе всех к воротам, и защитники остановились, сигнализируя об офсайде. Но бельгиец не остановился и дал пас под удар Мареза. И правильно сделал – вне игры не было.

Второй мяч – демонстрация исключительной техники. Подача с углового, рикошет, и Бернарду Силва умудрился одним касанием принять мяч и сильно пробить под перекладину. Высочайшее мастерство.

Третий гол – это уже комедия. Марез выполнил прострел с фланга и каким-то образом три защитника “Спортинга” пролетели мимо мяча. Но не Фоден – 3:0.

Гвардиоле этого было мало – он постоянно жестикулировал, ему не нравилось, что у “Сити” мало держался мяч, владения было меньше 60%.

Но после четвертого гола тренер “Сити” немного успокоился. Канселу на Стерлинга, Стерлинг на Силву – 4:0. Девять ударов за первый тайм – четыре гола. Это и есть эффективность.

“Спортинг” за первые 45 минут имел только один полушанс. Родри обрезался и вывел на свои ворота Гонсалвеша, но хавбека “львов” уверенно встретил Лапорт.

На старте второго тайма Бернарду Силва оформил хет-трик, замкнув головой на ближней штанге кросс от Де Брюйне, но видеоповтор показал вне игры. Но пятый гол в ворота Адана был делом времени – и теперь забить удалось Стерлингу. Перехват Родри в центре поля, пас Силвы на Рахима и точный удар в девять. Красиво.

В групповом раунде “Спортинг” проиграл на своем поле “Аяксу” 1:5, сегодня – пять безответных голов, и ни одного шанса у ворот Эдерсона. “Манчестер Сити” – очень, очень сильная команда. Никто не захочет увидеть ее своим соперником в 1/4.

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Два слова нужно сказать и о болельщиках “Спортинга”. Несмотря на 0:5, они на последних секундах матча они устроили своей команде стоячую овацию. Один неудачный матч против феноменального соперника не должен перечеркивать все то, что сделал Аморим и его игроки за последние полтора сезона.

Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч. Лиссабон, “Жозе Алваладе”

“Спортинг” Лиссабон – “Манчестер Сити” 0:5

Голы: Марез 7, Силва 17, Фоден 32, Силва 44, Стерлинг 58

“Спортинг”: Адан – Инасио, Коатес, Рейс – Порро (Нету 83), Палинья, Нуньес, Эшгайю – Сарабия (Табата 75), Гонсалвеш (Угарте 51) – Паулиньо (Слимани 75)

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Лапорт (Аке 85), Диаш, Стоунз (Зинченко 61) – Де Брюйне, Родри (Фернандньо 73), Силва (Делап 85) – Стерлинг, Фоден (Гюндоган 61), Марез

Предупреждения: Нуньес 66, Эшгайю 78, Угарте 83 – Гюндоган 74

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Лига чемпионов Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
16.02.2022 в 00:10
Сити абсолютно на другом уровне, даже по отношению к Ливеру и Баварии . Они могут проиграть только если Гвардиола в N-ый раз придумает какую-то нестандартную схему и перехитрит сам себя
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Romerik (YNWA)
16.02.2022 в 00:03
Жду сити Бавария в 1/4...
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Siren05 (Мариуполь)
16.02.2022 в 00:00
Абсолютно без шансов. Но болельщики Спортинга - высший класс. После матча устроили овацию игрокам. Настоящий праздник футбола!
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