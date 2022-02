ЛЧ. Спортинг - Манчестер Сити 0:5. Прогулка в Лиссабоне 

“Манчестер Сити” фактически гарантировал себе выход в в четвертьфинал Лиги чемпионов, разгромив на выезде лиссабонский “Спортинг” 5:0. Ответный матч, который состоится девятого марта, будет формальностью. Принял участие в поединке и Александр Зинченко. Правда игрок сборной Украины появился на поле уже при счете 5:0.

Пара “Спортинг” Лиссабон – “Манчестер Сити” изначально рассматривалась как одна из самых неравноценных на стадии 1/8, но все же хотелось дать какие-то шансы чемпиону Португалии, и все-таки недаром тренера “львов”, 37-летнего Рубена Аморима, называют одним из самых перспективных в Европе.

Но все же уровень команд совершенно несопоставим. Если бы у “Сити” были какие-то проблемы, может “Спортинг” и мог на что-то рассчитывать. Но “горожане” с декабря играют просто идеально. “Сити” нельзя назвать самой зрелищной или интересной командой планеты, но она играет с невероятной эффективностью. Шансов нет ни у кого.

Кто часто смотрит матчи “Манчестер Сити” может подтвердить – “горожане” и близко не сыграли на пределе своих возможностей. Это было похоже на выездную тренировку в красивых декорациях.

Первый гол забил Марез. Сначала все подумали, что гол будет отменен. Адан сделал сэйв после удара Фодена в упор, мяч отлетел к Де Брюйне, который был, казалось, ближе всех к воротам, и защитники остановились, сигнализируя об офсайде. Но бельгиец не остановился и дал пас под удар Мареза. И правильно сделал – вне игры не было.

Второй мяч – демонстрация исключительной техники. Подача с углового, рикошет, и Бернарду Силва умудрился одним касанием принять мяч и сильно пробить под перекладину. Высочайшее мастерство.

Третий гол – это уже комедия. Марез выполнил прострел с фланга и каким-то образом три защитника “Спортинга” пролетели мимо мяча. Но не Фоден – 3:0.

Гвардиоле этого было мало – он постоянно жестикулировал, ему не нравилось, что у “Сити” мало держался мяч, владения было меньше 60%.

Но после четвертого гола тренер “Сити” немного успокоился. Канселу на Стерлинга, Стерлинг на Силву – 4:0. Девять ударов за первый тайм – четыре гола. Это и есть эффективность.

“Спортинг” за первые 45 минут имел только один полушанс. Родри обрезался и вывел на свои ворота Гонсалвеша, но хавбека “львов” уверенно встретил Лапорт.

4 - @ManCity are the first team in #UCL history to lead an away game by 4+ goals at half-time in the knockout stages of the competition. Rout. #SPOMCI

На старте второго тайма Бернарду Силва оформил хет-трик, замкнув головой на ближней штанге кросс от Де Брюйне, но видеоповтор показал вне игры. Но пятый гол в ворота Адана был делом времени – и теперь забить удалось Стерлингу. Перехват Родри в центре поля, пас Силвы на Рахима и точный удар в девять. Красиво.

В групповом раунде “Спортинг” проиграл на своем поле “Аяксу” 1:5, сегодня – пять безответных голов, и ни одного шанса у ворот Эдерсона. “Манчестер Сити” – очень, очень сильная команда. Никто не захочет увидеть ее своим соперником в 1/4.

Два слова нужно сказать и о болельщиках “Спортинга”. Несмотря на 0:5, они на последних секундах матча они устроили своей команде стоячую овацию. Один неудачный матч против феноменального соперника не должен перечеркивать все то, что сделал Аморим и его игроки за последние полтора сезона.

Sporting 0-5 Manchester City. City just too good. This is marvellous to experience though. Sporting fans give their team, who have given them so much joy over the past 18 months, the most rousing of sendoffs. These young players will learn from this, painful lesson, as it is. pic.twitter.com/kqFKjV1zWi