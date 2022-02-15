ПСЖ - Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция

Так уж получилось, что на первой же стадии плей-офф Лиги Чемпионов сошлись команды, которые своим присутствием могли бы украсить любую игру любого этапа. Даже финал. В Париже французский гранд "ПСЖ", вместе с Мбаппе, Неймаром и Месси, принимает "Реал" Мадрид, который всегда умеет показывать себя в ЛЧ. Эта игра не может получиться скучной.

Лига Чемпионов, 1/8 финала

"ПСЖ" 22:00 "Реал"

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