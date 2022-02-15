  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ПСЖ - Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ - Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Вероятно, главный матч стадии 1/8

ПСЖ - Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Так уж получилось, что на первой же стадии плей-офф Лиги Чемпионов сошлись команды, которые своим присутствием могли бы украсить любую игру любого этапа. Даже финал. В Париже французский гранд "ПСЖ", вместе с Мбаппе, Неймаром и Месси, принимает "Реал" Мадрид, который всегда умеет показывать себя в ЛЧ. Эта игра не может получиться скучной.

Читайте такжеИ снова Месси против Мадрида. ПСЖ - Реал. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги чемпионов на 15.02.2022

Лига Чемпионов, 1/8 финала
"ПСЖ" 22:00 "Реал"

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...