Лига Чемпионов
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ПСЖ - Реал: смотреть онлайн, видеотрансляция
Вероятно, главный матч стадии 1/8
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Так уж получилось, что на первой же стадии плей-офф Лиги Чемпионов сошлись команды, которые своим присутствием могли бы украсить любую игру любого этапа. Даже финал. В Париже французский гранд "ПСЖ", вместе с Мбаппе, Неймаром и Месси, принимает "Реал" Мадрид, который всегда умеет показывать себя в ЛЧ. Эта игра не может получиться скучной.
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Лига Чемпионов, 1/8 финала
"ПСЖ" 22:00 "Реал"
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