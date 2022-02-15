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Спортинг - Манчестер Сити: смотреть онлайн, видеотрансляция

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От этой пары особых сюрпризов никто не ждет

Спортинг - Манчестер Сити: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пеп Гвардиола сделал из "Манчестер Сити" один из лучших клубов мира. "Горожане" легко штампуют титулы внутри Англии, однако на международной арене им не хватает последнего шага. В прошлом году "Сити" наконец-то дошел до финала ЛЧ, однако там минимально проиграл "Челси". В этом году Гвардиола точно попытается сделать все идеально - англичане без проблем вышли из группы, а в рамках 1/8 им выпал "Спортинг". Фаворит очевиден... Или не стоит забегать так далеко наперед?

Читайте такжеСпортинг - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 15.02.2022

Лига Чемпионов, 1/8 финала
"Спортинг" 22:00 "Манчестер Сити"

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Сити
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