Спортинг - Манчестер Сити: смотреть онлайн, видеотрансляция

Пеп Гвардиола сделал из "Манчестер Сити" один из лучших клубов мира. "Горожане" легко штампуют титулы внутри Англии, однако на международной арене им не хватает последнего шага. В прошлом году "Сити" наконец-то дошел до финала ЛЧ, однако там минимально проиграл "Челси". В этом году Гвардиола точно попытается сделать все идеально - англичане без проблем вышли из группы, а в рамках 1/8 им выпал "Спортинг". Фаворит очевиден... Или не стоит забегать так далеко наперед?

Лига Чемпионов, 1/8 финала

"Спортинг" 22:00 "Манчестер Сити"

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