Месси не забил пенальти в ворота Реала – Куртуа совершил сейв

В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов ПСЖ принимает "Реал", на 65-ю минуту матча счет 0:0. Хотя у парижан был идеальный шанс отличиться после часа игры. Карвахаль сбил Мбаппе в площади ворот, привезя пенальти.

К мячу подошел Лионель Месси и пробил низом в правый от себя угол ворот Куртуа. Бельгийский голкипер "Реала" вытянулся в струне и вытащил удар.

Отметим, что до сих пор в чемпионате Франции Месси забил за ПСЖ только два мяча. Всего у Лионеля семь голов за ПСЖ.

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Полную версию матча смотрите тут: https://megogo.net/ua/view/17320665