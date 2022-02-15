  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Месси не забил пенальти в ворота Реала – Куртуа совершил сейв
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси не забил пенальти в ворота Реала – Куртуа совершил сейв

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Супер-игра кипера и неуверенность аргентинского гения

Месси не забил пенальти в ворота Реала – Куртуа совершил сейв

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/8-й финала Лиги чемпионов ПСЖ принимает "Реал", на 65-ю минуту матча счет 0:0. Хотя у парижан был идеальный шанс отличиться после часа игры. Карвахаль сбил Мбаппе в площади ворот, привезя пенальти.

К мячу подошел Лионель Месси и пробил низом в правый от себя угол ворот Куртуа. Бельгийский голкипер "Реала" вытянулся в струне и вытащил удар.

Отметим, что до сих пор в чемпионате Франции Месси забил за ПСЖ только два мяча. Всего у Лионеля семь голов за ПСЖ.

За всеми событиями матча ПСЖ - "Реал" следите в текстовой онлайн трансляции >>>

Полную версию матча смотрите тут: https://megogo.net/ua/view/17320665

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...