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ПСЖ – Реал. 1:0. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Лионель Месси не реализовал пенальти в главном матче зимы, а Мбаппе решил игру

ПСЖ – Реал. 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" обыграл дома "Реал" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Лионель Месси не реализовал пенальти на 62 минуте встречи.

Дани Карвахаль неаккуратно сыграл в штрафной, не успевая за Килианом Мбаппе. Француз заработал пенальти, который пробил Лионель Месси. Тибо Куртуа угадал сторону и отбил удар.

Килиан Мбаппе на последней минуте матча прошел двух защитников "Реала" и забил единственный гол в этой встрече. Куртуа в этот раз не выручил – 1:0.

Полную версию матча смотрите здесь: Megogo.net

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Реал (Мадрид) ПСЖ
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Комментарии (1)
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okolegko (Київ)
15.02.2022 в 23:59
Воно навіть пенальті неспроможне забити...
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