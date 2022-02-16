Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ – Реал. 1:0. Видео гола и обзор матча
Лионель Месси не реализовал пенальти в главном матче зимы, а Мбаппе решил игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" обыграл дома "Реал" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Лионель Месси не реализовал пенальти на 62 минуте встречи.
Дани Карвахаль неаккуратно сыграл в штрафной, не успевая за Килианом Мбаппе. Француз заработал пенальти, который пробил Лионель Месси. Тибо Куртуа угадал сторону и отбил удар.
Килиан Мбаппе на последней минуте матча прошел двух защитников "Реала" и забил единственный гол в этой встрече. Куртуа в этот раз не выручил – 1:0.
Полную версию матча смотрите здесь:
Популярное сейчас
- Министр внутренних дел Украины: Возвращайтесь, господин Ярославский. У нас есть к вам много вопросов
- Море волнуется три..., или Другая река Романа Григорчука
- Динамо отправило легионера в аренду в Венгрию
- УЕФА не будет переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
Новости по теме
- 11:45 Прогнозы на футбол И снова Месси против Мадрида. ПСЖ - Реал. Анонс и прогноз 1/8 финала Лиги чемпионов на 15.02.2022
- 20:45 Зарубежные Удобный соперник Роналду и родственные связи ПСЖ и Реала. Интересные факты о парах 1/8 финала ЛЧ
- 02:10 Зарубежные Возвращение Фалькао и Гризманна, новые вызовы Сауля и Кухаревича, Мендеш в ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна