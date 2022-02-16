ПСЖ – Реал. 1:0. Видео гола и обзор матча

"ПСЖ" обыграл дома "Реал" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0). Лионель Месси не реализовал пенальти на 62 минуте встречи.

Дани Карвахаль неаккуратно сыграл в штрафной, не успевая за Килианом Мбаппе. Француз заработал пенальти, который пробил Лионель Месси. Тибо Куртуа угадал сторону и отбил удар.

Килиан Мбаппе на последней минуте матча прошел двух защитников "Реала" и забил единственный гол в этой встрече. Куртуа в этот раз не выручил – 1:0.