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Зальцбург – Бавария: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Зальцбург – Бавария: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Грозная "Бавария" проделает недалёкий путь в соседнюю Австрию, чтобы проверить их чемпиона на прочность. "Зальцбург" лишь в 2019-м году дебютировал в Лиге Чемпионов, а в этом розыгрыше им удалось впервые в клубной истории пробиться в плей-офф. "Бавария" не так далека от образца двухгодичной давности, когда заветный титул ЛЧ отправился в Мюнхен. В своём квартете баварцы выиграли все 6 матчей, забив невероятные 22 мяча. И вряд ли коллектив Юлиана Нагельсманна собирается сбавлять обороты. Вопрос лишь в том, что "Зальцбургу" удастся противопоставить немецкому гегемону.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Зальцбургом" и "Баварией" состоится на "Ред Булл Арене" в среду, 16 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В Украине прямая трансляция матча будет доступен на двух платформах, которые работают по предоплате: MEGOGO и Воля ТВ. Текстовая трансляция от UA-Футбол будет доступна здесь.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Зальцбург
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