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"Сити может играть лучше". Гвардиола отреагировал на разгром Спортинга
"Горожане" забили пять мячей в ворота соперника
Фото: mancity.com
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Спортинга" (5:0).
"Некоторые игроки сыграли ниже своих возможностей. Порой мы слишком легко теряли мяч, но реализация сегодня была на высоте. В первые 7 минут мы могли видеть, насколько хорош "Спортинг". Поверьте, разница в классе команд не столь велика, как показывает счет.
"Спортинг" – фантастическая команда. Они чемпионы Португалии. Я знаю, насколько они хороши. Я очень доволен результатом, потому что мы сделали большой шаг по направлению к четвертьфиналу.
Мы сыграли всего один матч. Добились фантастического результата. Но впереди еще одна игра. Игроки меня знают. Мы можем играть лучше. Поймите правильно: я невероятно рад этому результату, но мы можем играть лучше", - приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.
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