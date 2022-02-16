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Анчелотти: Милитао хорошо справился, но Мбаппе всегда удивляет – так и вышло на последней минуте
Откровения от Карло
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала ЛЧ против "ПСЖ" (0:1). Цитируют итальянца испанские СМИ. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится в Мадриде 9 марта.
"Проблема Бензема была не в физических кондициях. Я вывел его из игры прямо перед занавесом, проблема в том, что он не получил моментов, которые бы мы хотели. Обычно у нас не так много проблем, когда мы оказываемся под высоким давлением. Я настроен оптимистично, хотя нам нужно прибавлять в ответном матче".
"У нас остался матч дома, и нам не нужно беспокоиться о голах на выезде. У "ПСЖ" есть преимущество, но я надеюсь, что им этого не будет достаточно. Мбаппе? Его почти нельзя остановить, мы пытались его сдержать. Милитао хорошо выполнил свою работу, однако Килиан всегда может придумать что-то новое, он и сделал это на последней минуте встречи".
"На ответную игру у нас дисквалифицированы Каземиро и Менди. Мне показалось, что обе желтые карточки были лишними, так я и сказал Орсато".
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