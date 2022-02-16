  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Анчелотти: Милитао хорошо справился, но Мбаппе всегда удивляет – так и вышло на последней минуте
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Милитао хорошо справился, но Мбаппе всегда удивляет – так и вышло на последней минуте

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Откровения от Карло

Анчелотти: Милитао хорошо справился, но Мбаппе всегда удивляет – так и вышло на последней минуте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала ЛЧ против "ПСЖ" (0:1). Цитируют итальянца испанские СМИ. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится в Мадриде 9 марта.

Читайте такжеЛига чемпионов. ПСЖ - Реал 1:0. Мбаппе все-таки пробил мадридский автобус

"Проблема Бензема была не в физических кондициях. Я вывел его из игры прямо перед занавесом, проблема в том, что он не получил моментов, которые бы мы хотели. Обычно у нас не так много проблем, когда мы оказываемся под высоким давлением. Я настроен оптимистично, хотя нам нужно прибавлять в ответном матче".

"У нас остался матч дома, и нам не нужно беспокоиться о голах на выезде. У "ПСЖ" есть преимущество, но я надеюсь, что им этого не будет достаточно. Мбаппе? Его почти нельзя остановить, мы пытались его сдержать. Милитао хорошо выполнил свою работу, однако Килиан всегда может придумать что-то новое, он и сделал это на последней минуте встречи".

"На ответную игру у нас дисквалифицированы Каземиро и Менди. Мне показалось, что обе желтые карточки были лишними, так я и сказал Орсато".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...