Анчелотти: Милитао хорошо справился, но Мбаппе всегда удивляет – так и вышло на последней минуте

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал итоги первого матча 1/8 финала ЛЧ против "ПСЖ" (0:1). Цитируют итальянца испанские СМИ. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится в Мадриде 9 марта.

"Проблема Бензема была не в физических кондициях. Я вывел его из игры прямо перед занавесом, проблема в том, что он не получил моментов, которые бы мы хотели. Обычно у нас не так много проблем, когда мы оказываемся под высоким давлением. Я настроен оптимистично, хотя нам нужно прибавлять в ответном матче".

"У нас остался матч дома, и нам не нужно беспокоиться о голах на выезде. У "ПСЖ" есть преимущество, но я надеюсь, что им этого не будет достаточно. Мбаппе? Его почти нельзя остановить, мы пытались его сдержать. Милитао хорошо выполнил свою работу, однако Килиан всегда может придумать что-то новое, он и сделал это на последней минуте встречи".