Почеттино: ПСЖ контролировал игру и заслужил победу над Реалом

Главный тренер "ПСЖ" Мауриcио Почеттино поделился эмоциями после победы над "Реалом" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я очень рад. Команда сыграла очень хорошо. Мы в целом действовали лучше "Реала" и заслужили победу. Впереди еще один матч, но важно было сделать первый шаг. Это была очень хорошая игра.

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Мы разбили их комбинационную игру, прессинговали полузащитников. Также контролировали игру все 90 минут и позволили создать совсем немного моментов. Игроки заслужили этот результат. Они невероятно талантливы. Но во втором матче нужно сохранять концентрацию", - цитирует Почеттино L'Equipe со ссылкой на Canal+.

Отметим, что ответная игра между "Реалом" и "ПСЖ" пройдет 9 марта в Мадриде.