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Кто из известных игроков играл за Зальцбург? Квиз

Лига Чемпионов
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На 30 игроков есть четыре минуты

Кто из известных игроков играл за Зальцбург? Квиз

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 февраля, австрийский "Зальцбург" дебютирует в плей-офф Лиги чемпионов. Они в рамках 1/8 финала будут принимать действующего чемпиона Германии мюнхенскую "Баварию".

Перед этим поединком мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за австрийский клуб. У вас есть четыре минуты и тридцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок в "Зальцбурге".

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В статье: Зальцбург квиз от UA-Футбол
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