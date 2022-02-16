Кто из известных игроков играл за Зальцбург? Квиз

Сегодня, 16 февраля, австрийский "Зальцбург" дебютирует в плей-офф Лиги чемпионов. Они в рамках 1/8 финала будут принимать действующего чемпиона Германии мюнхенскую "Баварию".

Перед этим поединком мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных футболистов, выступавших за австрийский клуб. У вас есть четыре минуты и тридцать известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной игрок в "Зальцбурге".