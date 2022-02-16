(Анти) Герой футбольного дня. Лионель Месси

Похожая ситуация уже была… Год назад "Барса" играла в плей-офф Лиги чемпионов против ПСЖ и была возможность сравнить действия Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на одном поле. Тогда француз сверкал, а аргентинец поистине выглядел "сбитым летчиком". Хотя персональные болельщики Месси призывали не спешить с оценками и не делать глубоких выводов на основе одного матча. Мол, Мбаппе нужно стабильно продержаться на высоком уровне какое-то время. И только тогда его можно сравнивать с Месси.

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Прошел год. Теперь Мбаппе и Месси в одной команде – их действия можно снова оценивать по одним меркам и в одной плоскости. Сейчас условия для сравнения даже лучше, ведь играли они не друг против друга, а вместе против общего врага. Грозного мадридского "Реала". И, положа руку на сердце, ответьте на вопрос: вам понравилась игра Лионеля Месси?

Незабитый пенальти – верхушка айсберга. С ним такое случается. Нужно оценивать общее влияние на игру. Лионель Месси часто встречался с мячом (более ста прикосновений), но часто неправильно им распоряжался. Показательна статистика передач. Аргентинец выполнил восемьдесят, однако процент точности стал худшим среди игроков основного состава ПСЖ (на уровне с фулбеком Нуно Мендешом – 81 процент). Ниже только у двух вышедших на замену игроков.

Та же тональность – в статистике ударов. У Месси большее общее количество, однако качество более низкое, чем у Мбаппе. Из восьми попыток только две были точными. Французский нападающий бил по воротам семь раз, четыре из этих ударов заставляли голкипера делать сейв, один оказался голевым. Общий xG у Мбаппе ниже (0,89 против 1,17 у Лионеля Месси), но влияние на итоговый счет поединка несравненно выше уже в пользу Мбаппе.

Чудно такое говорить, но Лионель Месси стал лидером своей команды по количеству проводимых единоборств – 26 (у Мбаппе – 23). Однако процент выигранных дуэлей у аргентинца ниже (65 против 70-ти у Мбаппе), а статистика потерь вообще вопиющая – шестнадцать (наибольший показатель в составе обеих команд). Месси стал одним из лучших в составе ПСЖ по показателю подбора мяча, но не сделал ни одного перехвата (у Килиана – пять). Хотя в его активе два отбора, тогда как Мбаппе не совершил ни одного.

Этот спор может длиться еще долго. Месси, как и Роналду, еще может находить и демонстрировать аргументы в свою пользу, однако это будет в матчах против соперников уровня "Анже" или "Брайтона". Когда нужен результат против сильных оппонентов, решает молодежь. Время Мбаппе уже пришло, а эпоха Месси еще не до конца угасла. Но француз только подбирается к своему пику, а аргентинец безвозвратно от него удаляется. И чем дальше – тем сильнее сравнения будут не в пользу Лионеля Месси.

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