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Заявка на статус легенды. ВИДЕО, как Мбаппе принес ПСЖ победу над Реалом на последней минуте

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Тибо Куртуа все-таки пропустил

Заявка на статус легенды. ВИДЕО, как Мбаппе принес ПСЖ победу над Реалом на последней минуте

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов полностью обыграл мадридский "Реал". Одна беда – в рамке ворот королевского клуба был Тибо Куртуа, разрушавший все попытки парижан. Даже пенальти от Месси взял.

Однако в составе ПСЖ есть игрок, который, похоже, займет место Лионеля на футбольном Олимпе. Килиан Мбаппе замучил Дани Карвахаля и тот не выдержал на последней минуте. Форвард получил мяч от Неймара на фланге, а затем пошел на двух защитников, проскочил мимо них и пробил бельгийского голкипера-гиганта.

Для Килиана это пятый гол в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. В свои 23 года Мбаппе забил 32 гола в самом престижном турнире Европы в 54 матчах. В рейтинге всех времен в Лиге Чемпионов Килиан опередил Арьена Роббена и поднялся на 19-е место. Правда, до Роналду, у которого 140 мячей, еще играть и играть.

Полную версию матча смотрите здесь: Megogo.net

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе лучшие голы
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Комментарии (0)
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ganopd
16.02.2022 в 11:18
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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