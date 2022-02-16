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Заявка на статус легенды. ВИДЕО, как Мбаппе принес ПСЖ победу над Реалом на последней минуте
Тибо Куртуа все-таки пропустил
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов полностью обыграл мадридский "Реал". Одна беда – в рамке ворот королевского клуба был Тибо Куртуа, разрушавший все попытки парижан. Даже пенальти от Месси взял.
Однако в составе ПСЖ есть игрок, который, похоже, займет место Лионеля на футбольном Олимпе. Килиан Мбаппе замучил Дани Карвахаля и тот не выдержал на последней минуте. Форвард получил мяч от Неймара на фланге, а затем пошел на двух защитников, проскочил мимо них и пробил бельгийского голкипера-гиганта.
Для Килиана это пятый гол в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов. В свои 23 года Мбаппе забил 32 гола в самом престижном турнире Европы в 54 матчах. В рейтинге всех времен в Лиге Чемпионов Килиан опередил Арьена Роббена и поднялся на 19-е место. Правда, до Роналду, у которого 140 мячей, еще играть и играть.
Полную версию матча смотрите здесь: Megogo.net
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