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"Ранее Лео не забил три 11-метровых, когда бил в правый угол". Куртуа признался, что изучал пенальти Месси

Лига Чемпионов
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Тибо знаком с аргентинцем

"Ранее Лео не забил три 11-метровых, когда бил в правый угол". Куртуа признался, что изучал пенальти Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала ЛЧ против "ПСЖ" (0:1). Цитирует вратаря Marca и пресс-служба УЕФА.

"Начали мы достаточно хорошо, но, возможно, недостаточно спокойно обращались с мячом и из-за этого страдали, недостаточно хорошо контратаковали. "Реал" пропустил глупый мяч, Мбаппе делает два движения и умудряется пустить снаряд подо мной. Это сложно принять, но мы играли не очень хорошо. Теперь нужно победить, чтобы пройти дальше. Надеюсь, болельщики нам помогут".

"В таких матчах вратарю нужно прилично потрудиться. Я изучал пенальти Месси и пытался играть с ним, когда стоял на линии. Без удачи не обошлось. Ранее Лео не забил три 11-метровых, когда бил в правый угол".

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Отметим, что Куртуа отразил уже 3-й пенальти подряд. Ранее он справился с ударами Гонсалу Гедеша из "Валенсии" в матче чемпионата и Рауля Гарсии из "Атлетика" в поединке за Суперкубок Испании.

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (0)
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ganopd
16.02.2022 в 11:18
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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