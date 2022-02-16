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"Ранее Лео не забил три 11-метровых, когда бил в правый угол". Куртуа признался, что изучал пенальти Месси
Тибо знаком с аргентинцем
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала ЛЧ против "ПСЖ" (0:1). Цитирует вратаря Marca и пресс-служба УЕФА.
"Начали мы достаточно хорошо, но, возможно, недостаточно спокойно обращались с мячом и из-за этого страдали, недостаточно хорошо контратаковали. "Реал" пропустил глупый мяч, Мбаппе делает два движения и умудряется пустить снаряд подо мной. Это сложно принять, но мы играли не очень хорошо. Теперь нужно победить, чтобы пройти дальше. Надеюсь, болельщики нам помогут".
"В таких матчах вратарю нужно прилично потрудиться. Я изучал пенальти Месси и пытался играть с ним, когда стоял на линии. Без удачи не обошлось. Ранее Лео не забил три 11-метровых, когда бил в правый угол".
Отметим, что Куртуа отразил уже 3-й пенальти подряд. Ранее он справился с ударами Гонсалу Гедеша из "Валенсии" в матче чемпионата и Рауля Гарсии из "Атлетика" в поединке за Суперкубок Испании.
Courtois ha parado sus 3 últimos penaltis:— Pedro Martin (@pedritonumeros) February 15, 2022
Guedes (Valencia)
Raúl García (Athletic)
Messi (PSG)
24 penaltis lanzados a Courtois en el Madrid (sin contar tandas):
18 goles
5 parados
1 fallado
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