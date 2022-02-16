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Интер – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Интер – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между миланским "Интером" и английским "Ливерпулем".

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Есть ощущение, что в этом матче будет забито больше голов, чем в поединке "ПСЖ" – "Реал". Правда, смогут ли "нерадзурри" и мерсисайдцы настрелять больше, чем "Манчестер Сити" в ворота "Спортинга"? Кто будет владеть инициативой? Есть ли чем Индзаги удивить Клоппа? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 16 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан) Ливерпуль Трансляция Аудио онлайн стрим
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