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Интер – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между миланским "Интером" и английским "Ливерпулем".
Есть ощущение, что в этом матче будет забито больше голов, чем в поединке "ПСЖ" – "Реал". Правда, смогут ли "нерадзурри" и мерсисайдцы настрелять больше, чем "Манчестер Сити" в ворота "Спортинга"? Кто будет владеть инициативой? Есть ли чем Индзаги удивить Клоппа? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 16 февраля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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