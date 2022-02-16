Интер – Ливерпуль. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналист UA-Футбол прокомментирует первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между миланским "Интером" и английским "Ливерпулем".

Есть ощущение, что в этом матче будет забито больше голов, чем в поединке "ПСЖ" – "Реал". Правда, смогут ли "нерадзурри" и мерсисайдцы настрелять больше, чем "Манчестер Сити" в ворота "Спортинга"? Кто будет владеть инициативой? Есть ли чем Индзаги удивить Клоппа? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 16 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский