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"Жаждем большего". Зинченко прокомментировал победу Ман Сити в ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Алекс поучаствовал в разгроме "Спортинга"

"Жаждем большего". Зинченко прокомментировал победу Ман Сити в ЛЧ

Фото: mancity.com

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями после выездной победы над "Спортингом" (5:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что Алекс появился на поле на 61-й минуте, заменив Джона Стоунза.

"Великолепный вечер Лиги чемпионов! Жаждем большего!", — подписал Зинченко фото с матча.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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ganopd
16.02.2022 в 11:17
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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