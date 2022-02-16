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"Жаждем большего". Зинченко прокомментировал победу Ман Сити в ЛЧ
Алекс поучаствовал в разгроме "Спортинга"
Фото: mancity.com
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями после выездной победы над "Спортингом" (5:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Отметим, что Алекс появился на поле на 61-й минуте, заменив Джона Стоунза.
"Великолепный вечер Лиги чемпионов! Жаждем большего!", — подписал Зинченко фото с матча.
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Источник:Instagram
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ganopd
16.02.2022 в 11:17
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