Месси впервые с точки не забил Реалу, также Лионель повторил антирекорд Анри

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси не сумел реализовать пенальти на 62-й минуте домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:0) – Тибо Куртуа отбил удар 34-летнего аргентинца.

По информации портала MisterChip, этот пенальти стал уже пятым нереализованным для Месси в рамках 23 попыток. Он повторил антирекорд экс-форварда "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри. По четыре раза не смогли забить пенальти Серхио Агуэро и Руд Ван Нистелрой.

#LOOKATTHATSTAT - Messi joins Thierry Henry as the player to have missed the most penalties (5) in UEFA Champions League history. Agüero & Van Nistelrooy failed to convert from the spot 4 times.