Костюк: Мы четко понимаем силу Спортинга, но будем играть на победу

Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк рассказал о подготовке динамовской молодежи к игре со "Спортингом" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

"На этой стадии уже нет слабых соперников, все достойные. У португальцев традиционно сильные команды. Но ранее мы играли с "Порту", недавно с "Бенфикой" дважды. Относимся с уважением к сопернику, который выиграл группу в компании с "Аяксом", "Бешикташем", "Боруссией". Мы четко понимаем силу этой команды. Будем ее изучать, анализировать, как ей противодействовать.

Мы сыграем еще два контрольных матча, а потом первая официальная игра в Украине – против "Ингульца". Хотя уже тут в Турции, тоже будем моделировать матч со "Спортингом".

У нас как в чемпионате, так и в еврокубках — в каждом матче играть на победу. Но понятно, что Юношеская лига УЕФА это другие эмоции и мы, конечно, хотим пройти как можно дальше. Но загадывать наперед сложно. Перед игрой с "Депортиво" у нас тоже было много кадровых проблем, плюс ковид. Но ребята большие молодцы, выполнили все, о чем мы договаривались. Выложили все силы на футбольном поле и на характере вырвали победу", - сказал Костюк.