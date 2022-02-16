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Костюк: Мы четко понимаем силу Спортинга, но будем играть на победу

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Наставник киевлян - о будущем противостоянии в Юношеской лиги УЕФА

Костюк: Мы четко понимаем силу Спортинга, но будем играть на победу

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк рассказал о подготовке динамовской молодежи к игре со "Спортингом" в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

"На этой стадии уже нет слабых соперников, все достойные. У португальцев традиционно сильные команды. Но ранее мы играли с "Порту", недавно с "Бенфикой" дважды. Относимся с уважением к сопернику, который выиграл группу в компании с "Аяксом", "Бешикташем", "Боруссией". Мы четко понимаем силу этой команды. Будем ее изучать, анализировать, как ей противодействовать.

Мы сыграем еще два контрольных матча, а потом первая официальная игра в Украине – против "Ингульца". Хотя уже тут в Турции, тоже будем моделировать матч со "Спортингом".

У нас как в чемпионате, так и в еврокубках — в каждом матче играть на победу. Но понятно, что Юношеская лига УЕФА это другие эмоции и мы, конечно, хотим пройти как можно дальше. Но загадывать наперед сложно. Перед игрой с "Депортиво" у нас тоже было много кадровых проблем, плюс ковид. Но ребята большие молодцы, выполнили все, о чем мы договаривались. Выложили все силы на футбольном поле и на характере вырвали победу", - сказал Костюк.

Читайте такжеКостюк: Надеюсь, что киевские зрители проявят интерес к матчу против Спортинга и придут на стадион
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В статье: Спортинг (Лиссабон) Игорь Костюк Динамо U-19 (Киев)
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
16.02.2022 в 12:50
Надо их как вчера мансити грохнуть
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