Раньше этот "титул" принадлежал Месси. Доннарумма назвал форварда ПСЖ инопланетянином

Голкипер "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма коротко, но емко оценил выступление нападающего первой команды французского гранда Килиана Мбаппе в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Напомним, форвард забил единственный гол в поединке. Цитирует вратаря Sky Sport Italia.

Gianluigi Donnarumma: "Kylian Mbappé is an alien. He produces a show on the pitch & off of it, he is a player apart." (Sky Italia)