Раньше этот "титул" принадлежал Месси. Доннарумма назвал форварда ПСЖ инопланетянином

Голкипер "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма коротко, но емко оценил выступление нападающего первой команды французского гранда Килиана Мбаппе в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Напомним, форвард забил единственный гол в поединке. Цитирует вратаря Sky Sport Italia.

"Мы должны были забить раньше, но все же Килиан обо всем позаботился. Мбаппе – инопланетянин! Он делает шоу на поле и за его пределами. Невероятный, исключительный футболист. Я не знаю, где он будет выступать в следующем сезоне, это зависит от него, но мы будем наслаждаться его игрой каждый день, пока он здесь".