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Раньше этот "титул" принадлежал Месси. Доннарумма назвал форварда ПСЖ инопланетянином
Неймар?
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма коротко, но емко оценил выступление нападающего первой команды французского гранда Килиана Мбаппе в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Напомним, форвард забил единственный гол в поединке. Цитирует вратаря Sky Sport Italia.
"Мы должны были забить раньше, но все же Килиан обо всем позаботился. Мбаппе – инопланетянин! Он делает шоу на поле и за его пределами. Невероятный, исключительный футболист. Я не знаю, где он будет выступать в следующем сезоне, это зависит от него, но мы будем наслаждаться его игрой каждый день, пока он здесь".
"Нас ждет еще один матч в Мадриде, мы можем победить любого. Горжусь тем, что являюсь частью команды. Незабитый пенальти Месси? Подобное случается со всеми".
Gianluigi Donnarumma: "Kylian Mbappé is an alien. He produces a show on the pitch & off of it, he is a player apart." (Sky Italia)— Get French Football News (@GFFN) February 15, 2022
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