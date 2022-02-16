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Раньше этот "титул" принадлежал Месси. Доннарумма назвал форварда ПСЖ инопланетянином

Лига Чемпионов
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Неймар?

Раньше этот "титул" принадлежал Месси. Доннарумма назвал форварда ПСЖ инопланетянином

Getty Images / Global Images Ukraine

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Голкипер "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма коротко, но емко оценил выступление нападающего первой команды французского гранда Килиана Мбаппе в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Напомним, форвард забил единственный гол в поединке. Цитирует вратаря Sky Sport Italia.

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"Мы должны были забить раньше, но все же Килиан обо всем позаботился. Мбаппе – инопланетянин! Он делает шоу на поле и за его пределами. Невероятный, исключительный футболист. Я не знаю, где он будет выступать в следующем сезоне, это зависит от него, но мы будем наслаждаться его игрой каждый день, пока он здесь".

"Нас ждет еще один матч в Мадриде, мы можем победить любого. Горжусь тем, что являюсь частью команды. Незабитый пенальти Месси? Подобное случается со всеми".

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В статье: Лионель Месси Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Джанлуиджи Доннарумма Килиан Мбаппе
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Источник:
Football Italia

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