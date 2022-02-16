  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал ударил по воротам ПСЖ три раза. Это худший результат сливочных с сезона 2003/04
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал ударил по воротам ПСЖ три раза. Это худший результат сливочных с сезона 2003/04

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

А также мадридцы показали худшую разницу по ударах в своей истории

Реал ударил по воротам ПСЖ три раза. Это худший результат сливочных с сезона 2003/04

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP Sport

Новина українською

Вчера, в первом матче раунда 1/8 Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" минимально обыграл мадридский "Реал", благодаря голу форварда парижан Килиана Мбаппе в компенсированное время.

За этот поединок подопечные Карло Анчелотти лишь трижды пробили по воротах французской команды. Это худший показатель "сливочных" в ЛЧ с кампании 2003/2004.

В свою очередь команда Почеттино нанесла 21 удар. И таким образом, "Реал" впервые в своей истории сыграл с разницей -18 по ударах в рамках главного еврокубка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
16.02.2022 в 20:01
І один гравець господарів майже ВТИЧІ перевищив цей результат... Для цього йому навіть бігати не довелось Трошки пройшовся по полю і 8 раз вдарив... Мабуть гравці гостей в цей час просто дивилися на "походеньки пешехода"
Ответить
0
-1
avatar
NORDOS
16.02.2022 в 20:16
його партнери зробили все для цього, щоб він "перевершив", а він так їм підіср@в і не показав нічого, щоб реабілітуватись. як ходив, так і продовжив ходити, не зважаючи на свист трибун в його честь
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...