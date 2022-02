Реал ударил по воротам ПСЖ три раза. Это худший результат сливочных с сезона 2003/04

Вчера, в первом матче раунда 1/8 Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" минимально обыграл мадридский "Реал" , благодаря голу форварда парижан Килиана Мбаппе в компенсированное время.

За этот поединок подопечные Карло Анчелотти лишь трижды пробили по воротах французской команды. Это худший показатель "сливочных" в ЛЧ с кампании 2003/2004.

В свою очередь команда Почеттино нанесла 21 удар. И таким образом, "Реал" впервые в своей истории сыграл с разницей -18 по ударах в рамках главного еврокубка.

3 - Real Madrid have only attempted three shots against PSG, their lowest tally in a Champions League match since 2003/04, and faced 21, their biggest negative difference between attempts and conceded since then in a game in the competition (-18). Suffering. pic.twitter.com/AVOMIfB1LW