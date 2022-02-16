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Реал ударил по воротам ПСЖ три раза. Это худший результат сливочных с сезона 2003/04
А также мадридцы показали худшую разницу по ударах в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP Sport
Вчера, в первом матче раунда 1/8 Лиги чемпионов
За этот поединок подопечные Карло Анчелотти лишь трижды пробили по воротах французской команды. Это худший показатель "сливочных" в ЛЧ с кампании 2003/2004.
В свою очередь команда Почеттино нанесла 21 удар. И таким образом, "Реал" впервые в своей истории сыграл с разницей -18 по ударах в рамках главного еврокубка.
3 - Real Madrid have only attempted three shots against PSG, their lowest tally in a Champions League match since 2003/04, and faced 21, their biggest negative difference between attempts and conceded since then in a game in the competition (-18). Suffering. pic.twitter.com/AVOMIfB1LW— OptaJose (@OptaJose) February 15, 2022
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