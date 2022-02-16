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Капелло: Невозможно думать, что Месси все растерял за 6 месяцев, но он не сделал одной обводки
Лео явно провел не лучший поединок в карьере
Football Italia / Автор неизвестен
Бывший главный тренер мадридского Фабио Капелло прокомментировал
"Верратти был бы лучшим игроком матча, если бы не Мбаппе. Килиан был абсолютно лучшим в этой игре. Верратти показал отличную игру, доминируя в полузащите.
Невозможно думать, что Месси все растерял за 6 месяцев. Однако он не сделал даже одной обводки. Мне кажется, что он грустит", – рассказал итальянский наставник.
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