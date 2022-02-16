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Капелло: Невозможно думать, что Месси все растерял за 6 месяцев, но он не сделал одной обводки

Лига Чемпионов
Обновлено
(2 голосов)

Лео явно провел не лучший поединок в карьере

Капелло: Невозможно думать, что Месси все растерял за 6 месяцев, но он не сделал одной обводки

Football Italia / Автор неизвестен

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Бывший главный тренер мадридского Фабио Капелло прокомментировал игру игроков "Пари Сен-Жермен" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов против "сливочных".

"Верратти был бы лучшим игроком матча, если бы не Мбаппе. Килиан был абсолютно лучшим в этой игре. Верратти показал отличную игру, доминируя в полузащите.

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Невозможно думать, что Месси все растерял за 6 месяцев. Однако он не сделал даже одной обводки. Мне кажется, что он грустит", – рассказал итальянский наставник.

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В статье: Лионель Месси Фабио Капелло Реал (Мадрид) ПСЖ
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (5)
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 20:05
Капелло, ты просто ничего не понимаешь в футболе, а иначе бы понял, что Месси пробил 8 раз и это больше чем весь Реал! 8 ударов означает 8-ой золотой мяч!
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Spokoyno (Київ)
16.02.2022 в 19:56
Авжеж Ну 5 дриблінгові йому нарахували за те що він постояв на полі... Бо всі ті п'ять разів гравці Реалу пивка виходили попити...
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0
-2
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NORDOS
16.02.2022 в 20:18
все куди простіше, дядьку. просто шейхам доводиться доплачувати статистичним порталам, щоб хоч якось приховати опус з золотим м'ячем
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0
0
СашаXM (Хмельницкий)
16.02.2022 в 19:50
это просто и есть его уровень: нет тепличного чемпа с тепличной командой где все на него и он 0! В Барсе все играли только на него, и страховали все на поле умирали чтоб он мог включиться когда хочет.
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hardcorepwnz (Украина)
16.02.2022 в 20:08
Он уже года с 2018 выглядит уставшим и наевшимся игроком, которому все надоело. Даже в родной Барселоне он уже никуда не бегал, а в Париже так вообще, ради чего рвать опу. Ещё одного барселонца погубила тень Мбаппе
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