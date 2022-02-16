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Почеттино: Месси провел отличный матч. Лео соединял все элементы игры
Аргентинский коуч доволен игрой соотечественника в матче против "сливочных"
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино остался доволен игрой Лео Месси в
"По моему мнению, Месси провел отличный матч. Да, он не забил пенальти, но это футбол.
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Если команда сыграла хорошо, то в том числе и потому, что Лео соединял все ее элементы", – рассказал аргентинский коуч.
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Источник:RMC Sport
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.02.2022 в 20:36
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