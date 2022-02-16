Почеттино: Месси провел отличный матч. Лео соединял все элементы игры

А я о чём говорил в отчете о матче? Я говорил то же самое. Все привыкли, что Лео Месси феерит и делает результат, а если этого не происходит, во всяком случае внешне не заметно, то сразу критика в сторону лучшего в мире... Но достаточно почитать аналитику на спортивных ресурсах, в частности, Лукомского, так сразу становится понятно, ЛЕО МЕССИ провел великолепный матч, играть именно так, это была тактика Почеттино... 76 точных передач от Лео - больше всех, прессинг от Почеттино на всех участках поля и невозможность игроками Реала взять в клещи, хоть как-то заблокировать игру Мбаппе, вот составляющие игры Месси вчера! 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !!!