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Почеттино: Месси провел отличный матч. Лео соединял все элементы игры

Лига Чемпионов
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Аргентинский коуч доволен игрой соотечественника в матче против "сливочных"

Почеттино: Месси провел отличный матч. Лео соединял все элементы игры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино остался доволен игрой Лео Месси в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

"По моему мнению, Месси провел отличный матч. Да, он не забил пенальти, но это футбол.

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Если команда сыграла хорошо, то в том числе и потому, что Лео соединял все ее элементы", – рассказал аргентинский коуч.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
RMC Sport

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.02.2022 в 20:36
А я о чём говорил в отчете о матче? Я говорил то же самое. Все привыкли, что Лео Месси феерит и делает результат, а если этого не происходит, во всяком случае внешне не заметно, то сразу критика в сторону лучшего в мире... Но достаточно почитать аналитику на спортивных ресурсах, в частности, Лукомского, так сразу становится понятно, ЛЕО МЕССИ провел великолепный матч, играть именно так, это была тактика Почеттино... 76 точных передач от Лео - больше всех, прессинг от Почеттино на всех участках поля и невозможность игроками Реала взять в клещи, хоть как-то заблокировать игру Мбаппе, вот составляющие игры Месси вчера! 7 ЗМ ЛЕО МЕССИ !!!
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