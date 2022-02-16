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Нерадзурри против мерсисайдцев. Стартовые составы на игру Интер - Ливерпуль
Индзаги и Клопп назвали стартовые 11
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill
Сегодня в рамках первого поединка 1/8 Лиги чемпионов миланский "Интер" примет "Ливерпуль". Встреча пройде в Милане на арене "Джузеппе Меацца". Начало матча - 22:00.
Главные тренеры команд Филиппо Индзаги и Юрген Клопп определились со стартовыми составми на эту игру.
"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Джеко, Мартинес.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Эллиотт, Салах, Мане, Диогу Жота.
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