Нерадзурри против мерсисайдцев. Стартовые составы на игру Интер - Ливерпуль

Сегодня в рамках первого поединка 1/8 Лиги чемпионов миланский "Интер" примет "Ливерпуль". Встреча пройде в Милане на арене "Джузеппе Меацца". Начало матча - 22:00.

Главные тренеры команд Филиппо Индзаги и Юрген Клопп определились со стартовыми составми на эту игру.

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Джеко, Мартинес.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Эллиотт, Салах, Мане, Диогу Жота.