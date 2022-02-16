  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нерадзурри против мерсисайдцев. Стартовые составы на игру Интер - Ливерпуль
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нерадзурри против мерсисайдцев. Стартовые составы на игру Интер - Ливерпуль

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Индзаги и Клопп назвали стартовые 11

Нерадзурри против мерсисайдцев. Стартовые составы на игру Интер - Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill

Новина українською

Сегодня в рамках первого поединка 1/8 Лиги чемпионов миланский "Интер" примет "Ливерпуль". Встреча пройде в Милане на арене "Джузеппе Меацца". Начало матча - 22:00.

Главные тренеры команд Филиппо Индзаги и Юрген Клопп определились со стартовыми составми на эту игру.

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович, Чалханоглу, Джеко, Мартинес.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо, Эллиотт, Салах, Мане, Диогу Жота.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...