  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Представители двух Бундеслиг. Составы на игру Зальцбург - Бавария
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представители двух Бундеслиг. Составы на игру Зальцбург - Бавария

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Немецко-австрийское противостояние

Представители двух Бундеслиг. Составы на игру Зальцбург - Бавария

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов автрийский "Зальцбург" дома сыграет против мюнхенской "Баварии". Поединок начнется в 22:00 и пройдет на стадионе "быков" - "Ред Булл Арена".

Маттиас Яйссле и Юлиан Нагельсманн назвали стартовые составы своих коллективов на эту игру.

"Ред Булл": Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара, Зайвальд, Капальдо, Ааронсон, Окафор, Адейеми.

"Бавария": Ульрайх, Зюле, Эрнандес, Павар, Гнабри, Толиссо, Киммих, Мюллер, Левандовский, Сане, Коман.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Зальцбург (Австрия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...