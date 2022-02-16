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Представители двух Бундеслиг. Составы на игру Зальцбург - Бавария
Немецко-австрийское противостояние
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов автрийский "Зальцбург" дома сыграет против мюнхенской "Баварии". Поединок начнется в 22:00 и пройдет на стадионе "быков" - "Ред Булл Арена".
Маттиас Яйссле и Юлиан Нагельсманн назвали стартовые составы своих коллективов на эту игру.
"Ред Булл": Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара, Зайвальд, Капальдо, Ааронсон, Окафор, Адейеми.
"Бавария": Ульрайх, Зюле, Эрнандес, Павар, Гнабри, Толиссо, Киммих, Мюллер, Левандовский, Сане, Коман.
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