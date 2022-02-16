  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Касильяс: Хороший результат для Реала, ведь Тибо Куртуа взял пенальти
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Касильяс: Хороший результат для Реала, ведь Тибо Куртуа взял пенальти

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Легендарный кипер о матче в Париже

Касильяс: Хороший результат для Реала, ведь Тибо Куртуа взял пенальти

Новина українською

Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс прокомментировал выездное поражение "сливочных" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен".

"Мы увидели сильный "ПСЖ". Заслуженная победа. Хороший результат для "Реала", ведь Тибо Куртуа взял пенальти.

Читайте такжеКасильяс – о вручении Месси Золотого мяча: Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные призы

Все еще непонятно, чем закончится матч на "Бернабеу", ведь больше нет фактора выездного гола. Хочется прожить эту атмосферу дома!" – написал легендарный вратарь в своем твиттере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Икер Касильяс Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Iker Casillas

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Savage0059 (Kyiv)
16.02.2022 в 22:50
Ну, допустим, не "сильный ПСЖ", а "сильный Мбаппе". А относительно "хорошего результата" я бы спорил: потеряли 2 игрока железной основы, и проиграли. В чём такой результат "хороший"?! А пенальти... Тибо хорош, но так бездарно пробить пенальти - это нужно быть как минимум 7-кратным обладателем Золотого мяча!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...