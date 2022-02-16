Касильяс: Хороший результат для Реала, ведь Тибо Куртуа взял пенальти

Ну, допустим, не "сильный ПСЖ", а "сильный Мбаппе". А относительно "хорошего результата" я бы спорил: потеряли 2 игрока железной основы, и проиграли. В чём такой результат "хороший"?! А пенальти... Тибо хорош, но так бездарно пробить пенальти - это нужно быть как минимум 7-кратным обладателем Золотого мяча!