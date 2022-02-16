Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Касильяс: Хороший результат для Реала, ведь Тибо Куртуа взял пенальти
Легендарный кипер о матче в Париже
Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс прокомментировал
"Мы увидели сильный "ПСЖ". Заслуженная победа. Хороший результат для "Реала", ведь Тибо Куртуа взял пенальти.
Читайте такжеКасильяс – о вручении Месси Золотого мяча: Мне все сложнее и сложнее верить в индивидуальные призы
Все еще непонятно, чем закончится матч на "Бернабеу", ведь больше нет фактора выездного гола. Хочется прожить эту атмосферу дома!" – написал легендарный вратарь в своем твиттере.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter Iker Casillas
Популярное сейчас
- Море волнуется три..., или Другая река Романа Григорчука
- Ахметов: Счастливые Донецк и Донбасс могут быть только в единой Украине
- Бенфику Яремчука могут понизить в классе: названа причина
- СМИ: В кулуарах уже рассматривается вариант переноса старта весенней части чемпионата УПЛ
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Savage0059 (Kyiv)
16.02.2022 в 22:50
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...