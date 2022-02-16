Интер - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Действующий лидер чемпионата Италии спустя десять лет возвращается в плей-офф Лиги чемпионов. На первой же стадии "Интеру" попался "Ливерпуль". Мерсисайдцы считаются фаворитами в паре, однако очевидно, что миланский гранд так просто победу не отдаст.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Интер" - "Ливерпуль"

16 февраля. 22:00

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