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Зальцбург - Бавария. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Есть ли интрига в паре?

Зальцбург - Бавария. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Лейпциг" не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, однако "Ред Булл" без своего представителя в 1/8 финала главного футбольного еврокубка не остался. "Зальцбург" дебютирует на этой стадии турнира и пройдёт испытание одним из главных претендентов на победу в чемпионской лиге. Считается, что никакой интриге в этой паре нет. Но Лига чемпионов умеет преподносить сюрпризы.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Зальцбург" - "Бавария"
16 февраля. 22:00

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В статье: Бавария (Мюнхен) Зальцбург
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