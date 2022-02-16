Зальцбург - Бавария. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Лейпциг" не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, однако "Ред Булл" без своего представителя в 1/8 финала главного футбольного еврокубка не остался. "Зальцбург" дебютирует на этой стадии турнира и пройдёт испытание одним из главных претендентов на победу в чемпионской лиге. Считается, что никакой интриге в этой паре нет. Но Лига чемпионов умеет преподносить сюрпризы.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Зальцбург" - "Бавария"

16 февраля. 22:00

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