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Зальцбург - Бавария. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Есть ли интрига в паре?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лейпциг" не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, однако "Ред Булл" без своего представителя в 1/8 финала главного футбольного еврокубка не остался. "Зальцбург"
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Зальцбург" - "Бавария"
16 февраля. 22:00
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