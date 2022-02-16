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Зальцбург - Бавария 1:0. Видео обзор матча (обновляется)
"Быки" неожиданно повели в счете
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках первого раунда 1/8 ЛЧ "Зальцбург" принимает на своей арене "Баварию". "Быки" сумели открыть счет в игре на 21-й минуте встречи - забитым мячем отметился форвард Чиквубуйке Адаму.
16 февраля, "Ред Булл Арена", Австрия
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
"Зальцбург" - "Бавария"
Голы: Адаму 21
"Зальцбург": Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара, Зайвальд, Капальдо, Ааронсон, Окафор, Адейеми.
"Бавария": Ульрайх, Зюле, Эрнандес, Павар, Гнабри, Толиссо, Киммих, Мюллер, Левандовский, Сане, Коман.
Полную версию матча смотрите
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