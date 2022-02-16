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Зальцбург - Бавария 1:0. Видео обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Быки" неожиданно повели в счете

Зальцбург - Бавария 1:0. Видео обзор матча (обновляется)

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках первого раунда 1/8 ЛЧ "Зальцбург" принимает на своей арене "Баварию". "Быки" сумели открыть счет в игре на 21-й минуте встречи - забитым мячем отметился форвард Чиквубуйке Адаму.

16 февраля, "Ред Булл Арена", Австрия

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

"Зальцбург" - "Бавария"

Голы: Адаму 21

"Зальцбург": Кен, Кристенсен, Вебер, Соле, Ульмер, Камара, Зайвальд, Капальдо, Ааронсон, Окафор, Адейеми.

"Бавария": Ульрайх, Зюле, Эрнандес, Павар, Гнабри, Толиссо, Киммих, Мюллер, Левандовский, Сане, Коман.

Полную версию матча смотрите тут.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Зальцбург (Австрия)
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