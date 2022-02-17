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Зальцбург - Бавария 1:1. Видео обзор матча
Мюнхенцы додавили "быков" в концовке
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках первого раунда 1/8 ЛЧ "Зальцбург" принимал на своей арене "Баварию". "Быки" сумели открыть счет в игре на 21-й минуте встречи - забитым мячем отметился форвард Чиквубуйке Адаму. Во втором тайме подопечные Нагельсманна зажали хозяев поля на своей половине и на последней минуте основного времени все-таки сумели вырвать ничью.
16 февраля, "Ред Булл Арена", Австрия
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Голы: Адаму 21 - Коман 90
"Зальцбург": Кен – Кристенсен, Соле, Вебер, Ульмер – Камара, Зайвальд (Сучич, 80), Капальдо, Аронсон, Бернед – Окафор (Адаму, 12), Адейеми (Кьергор, 87)
"Бавария": Ульрайх – Павар, Зюле, Эрнандес – Гнабри (Чупо-Мотинг, 77), Киммих, Толиссо (Забитцер, 80), Коман – Мюллер, Сане – Левандовски
Полную версию матча смотрите
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