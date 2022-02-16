  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Эллиотт - самый молодой игрок в истории Ливерпуля, который вышел в старте в ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эллиотт - самый молодой игрок в истории Ливерпуля, который вышел в старте в ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено
(3 голосов)

Харви обошел Трента

Эллиотт - самый молодой игрок в истории Ливерпуля, который вышел в старте в ЛЧ

Opta / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках первого раунда 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуля" играет в Милане против "Интера".

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп доверил место в стартовом составе на этот поединок юному хавбеку Харви Эллиотту.

Таким образом, англичанин стал самым молодим футболистом в истории "красных", который вышел на поле с первых минут в игре главного еврокубка (в возрасте 18 лет и 318 дней ).

Прошлий рекорд по этому показателю принадлежал фланговому защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду - 18 лет 354 дней. Тогда фулбек вышел в старте против "Спартаке" в сезоне 2017/2018.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Ливерпуль Харви Эллиотт
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...