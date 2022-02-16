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Эллиотт - самый молодой игрок в истории Ливерпуля, который вышел в старте в ЛЧ
Харви обошел Трента
Opta / Автор неизвестен
В рамках первого раунда 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуля" играет в Милане против "Интера".
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп доверил место в стартовом составе на этот поединок юному хавбеку Харви Эллиотту.
Таким образом, англичанин стал самым молодим футболистом в истории "красных", который вышел на поле с первых минут в игре главного еврокубка (в возрасте 18 лет и 318 дней ).
Прошлий рекорд по этому показателю принадлежал фланговому защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду - 18 лет 354 дней. Тогда фулбек вышел в старте против "Спартаке" в сезоне 2017/2018.
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