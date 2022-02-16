Эллиотт - самый молодой игрок в истории Ливерпуля, который вышел в старте в ЛЧ

В рамках первого раунда 1/8 Лиги чемпионов "Ливерпуля" играет в Милане против "Интера".

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп доверил место в стартовом составе на этот поединок юному хавбеку Харви Эллиотту.

Таким образом, англичанин стал самым молодим футболистом в истории "красных", который вышел на поле с первых минут в игре главного еврокубка (в возрасте 18 лет и 318 дней ).

Прошлий рекорд по этому показателю принадлежал фланговому защитнику "Ливерпуля" Тренту Александер-Арнольду - 18 лет 354 дней. Тогда фулбек вышел в старте против "Спартаке" в сезоне 2017/2018.