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Экс-игрок ПСЖ: В игре с Реалом Месси был главным балластом
Во Франции недовольны игрой аргентинца за столичный клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-полузащитник "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен оценил игру форварда парижан Лео Месси в игре против мадридского "Реала" в рамках 1/8 ЛЧ.
"На данный момент это ошибка селекции. Конечно, с точки зрения продаж футболок переход Лео Месси – это чудесно. Люди ходят посмотреть, как он играет за "ПСЖ". Но следует признать, что он ничего не приносит "ПСЖ" в спортивном плане.
Главная проблема заключается в том, что матч с "Реалом" – большая игра, в которой, как мы ждем, сверкнут большие игроки. Но сегодня он был главным балластом.
Технические ошибки, потери, незабитый пенальти, но такое может случиться с каждым. Ярче всего это видно по поведению. Он смотрит на бутсы, и это выглядит так, словно он недоволен. Когда он исполняет стандарты, это выглядит странно", – рассказал Ротен.
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