Экс-игрок ПСЖ: В игре с Реалом Месси был главным балластом

Экс-полузащитник "Пари Сен-Жермен" Жером Ротен оценил игру форварда парижан Лео Месси в игре против мадридского "Реала" в рамках 1/8 ЛЧ.

"На данный момент это ошибка селекции. Конечно, с точки зрения продаж футболок переход Лео Месси – это чудесно. Люди ходят посмотреть, как он играет за "ПСЖ". Но следует признать, что он ничего не приносит "ПСЖ" в спортивном плане.

Главная проблема заключается в том, что матч с "Реалом" – большая игра, в которой, как мы ждем, сверкнут большие игроки. Но сегодня он был главным балластом.