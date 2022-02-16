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ЛЧ. Интер - Ливерпуль 0:2. Другой Ливерпуль, тот же Интер

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

74 минуты яростной борьбы и затем быстрая капитуляция

ЛЧ. Интер - Ливерпуль 0:2. Другой Ливерпуль, тот же Интер

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ливерпуль" 0:2

Голы: Фирмино 75, Салах 83

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай (Дармиан 86), Бастони (Димарко 90+1), Думфриз (Раноккия 87), Брозович, Видаль (Гальярдини 87), Чалханоглу, Перишич, Джеко, Лаутаро Мартинес (Санчес 70)

"Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Хендерсон 59), Алькантара (Милнер 86), Эллиотт (Кейта 59), Салах, Жота (Фирмино 46), Мане (Диас 59)

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта признался, что перед такими матчами сердце бьётся быстрее. Логично, ведь "Интер" не был в 1/8 финала Лиги Чемпионов десять лет. Даже несмотря на проблемы в Италии, лишь две победы в основное время в семи последних матчах, потерю первого места, интенсивности и креатива в игре, он хотел отдать все силы для победы. А "Ливерпуль" хотел продолжить серию из шести побед во всех турнирах, подтвердить, что не растерял силу после блестящего группового турнира ЛЧ с также шестью победами.

Юрген Клопп немало хвалил силу, солидность соперника, опыт его игроков. "Интер" ещё и страстно хотел доказать, что сильнее "Милана", который "Ливерпуль" победил в группе дважды. Доказывал. Играл не менее агрессивно в прессинге, посылал троих-четверых, часто выводил латералей Думфриза и Перишича (схема 3-5-2) на одну линию с форвардами. Разумеется, прессинговала и команда Клоппа. Прессинг и владение мячом у неё выходили лучше, по ударам по воротам до перерыва она и вовсе вела со счетом 9:3. Но в целом игра несомненно была равной.

Обе команды не боялись выходить из-под прессинга дальними забросами на фланги. Потому Салах и Перишич получали много мячей. Мане и Думфриз также были в игре. Вот только Мохамед заигрывался, опаздывал с пасами и ударами. Садио пробивал лишь замыкая "стандарты". Вообще-то, опасно, должен был попадать и головой, и через себя ножницами. Однако в створ ворот в первом тайме никто не попал. Ближе всех был Чалханоглу, с паса Перишича с острого угла попавший в перекладину. Отличный тайм в плане борьбы и тактики, слабый в плане яркости.

Второй тайм хозяева и вовсе начали гораздо лучше. Вновь благодаря латералям. А ещё Видалю, получившему место дисквалифицированного лидера команды Бареллы. Артуро не хватило точности удара и смелости ещё в одном. Перишичу - точности прострела на Лаутаро. Брозович и Бастони также пробивали издали. Плохо, но гости уже еле держались под давлением. Не случайно к 60-ой минуте Клопп выполнил уже четыре замены. А Симоне Индзаги - ни одной.

Замены изменили игру. Позволили "Ливерпулю" перехватить инициативу. Хотя контратаки и "стандарты" "Интера" все равно были опаснее. Джеко должен был пробить, а не простреливать в защитника, Думфриз головой был чуть неточен. И все же забили именно англичане. Лучшие в своей лиге по голам со стандартных положений (14). Именно благодаря замене. Фирмино на ближней стойке технично переправил головой угловой Робертсона в дальний угол. После чего у хозяев явно опустились руки. Они еще и не выбили простой мяч, позволив Салаху забить низом.

****

50-й матч Салаха в Лиге Чемпионов за "Ливерпуль". Он отыграл слабый матч, как и вся атака, включая двух крайних защитников. Тем не менее, забил, а Робертсон ассистировал. Забил Фирмино, в последнее время наиболее слабый в этой атаке, травмированный. Клопп одержал 50-ую победу в турнире. Он говорил, что для успеха понадобится Топ-выступление. Не понадобилось даже половины такого. Просто побороться и дождаться своего. Это совсем не тот ураганный "Ливерпуль", разорвавший свою группу осенью. Зато циничный и сверхэффективный.

А "Интер"? Он сделал то же, что делает в решающих матчах в Еврокубках уже четвертый год. Что делал, например, против "Реала" дома в этом сезоне. Что делает вся Италия в последние годы. Отыграл очень неплохо, яростно боролся. Но не реализовал и в итоге пропустил на ровном месте. Сегодня при всех своих интересных атаках он даже не попадал в створ ворот Алиссона. А в его створ пробивали дважды. Забив дважды. Он просто не дорос до такого уровня, такого класса. Когда дорастет? Неизвестно.

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В статье: Интер (Милан) Ливерпуль Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (9)
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Фанат АПЛ
17.02.2022 в 00:58
Думал ничейку скатают,но класс есть класс. Ливерпуль с проходом в 1/4!!!
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0
0
Lion Killer (Львів)
17.02.2022 в 00:34
Лівер буде цього року в фіналі. Писав про це ще після початку групового турніру.
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+1
0
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okolegko (Київ)
17.02.2022 в 00:19
Несподівано сильний Інтер... Навіть не уявляв, що Серія А настільки потужна. Дещо підфартило, особливо момент з поперечиною у першому таймі. Тому удвоє приємно перемогти сильного суперника. Вітаю з перемогою усіх уболівальників Фенікса (We will rise again)
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
17.02.2022 в 00:13
Ливерпуль пока кажется фаворитом в ЛЧ для меня. (Ну и Бавария). Очень прагматичная игра. Казалось бы подседают, но в конце на классе смогли перевернуть игру. Молодцы.
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+2
-2
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Spokoyno (Київ)
17.02.2022 в 00:31
Поки на прохід в наступне коло МС 90+ відсотків, Ліверпуль та Баварія просто 90%, а от ПСЖ десь 55%, команда настрою.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
17.02.2022 в 00:07
"Ми їх давили, давили, а потім двічі пропустили" таке резюме гри з боку господарів. Не без фарту, але Ліверпуль реалізував свою перевагу у важкий грі! Ферміно та особливо Салах МОНСТРИ!
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
17.02.2022 в 00:11
Ну почему не без фарта? Многое у Ливера не залетало в первом тайме. так что если не 0:2, то могло было быть 2:4
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+1
-2
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Spokoyno (Київ)
17.02.2022 в 00:22
Не знаю... Я з часів Бітс за Ліверпуль... Але дивився сімулкаст та і на whoscored після першого тайму Інтер ледь не на півбалу був кращим...
+1
-1
DesnaUA (Чернигов)
17.02.2022 в 00:04
Счёт не по игре.Интер не заслужил на 0:2,а ливер соответственно не наиграл
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