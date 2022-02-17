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Клопп – о победе над Интером: Нельзя приезжать в Милан и думать, что у Ливерпуля будет блестящий день

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Зато на "Энфилде" точно будет комфортнее

Клопп – о победе над Интером: Нельзя приезжать в Милан и думать, что у Ливерпуля будет блестящий день

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал успех в матче 1/8 финала с "Интером" (2:0) в рамках ЛЧ. Отметим, что "красные" не проигрывают в 2022 году уже 10 матчей (8 побед и 2 ничьих). Напомним, ответный матч между "Ливерпулем" и "Интером" пройдет 8 марта.

"Нужно было найти способ достичь результата. Мы хорошо начали матч, но не слишком хорошо защищались, ведь наши крайние защитники часто оставались один в один против оппонентов. Так быть не должно".

"Нужно было дольше владеть мячом, это получалось нечасто. Однако нельзя приехать к такому сопернику и надеяться, что у вас будет блестящий день. У нас был не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы заслуженно выиграть. "Ливерпуль" забил два замечательных гола".

"Да, у них были моменты, но в основном на контратаках, когда мы обрезались. Я доволен всем, кроме того, что Диогу Жота получил травму связок голеностопного сустава. Возможно, хороший знак, что он продолжил матч. Правда, его нога опухла".

"Я очень доволен тем, как Хендерсон и Кейта проявили себя после выхода на замену. Луис Диас тоже отлично сыграл. Фирмино понадобилось время, чтобы войти в игру. Было видно, что после гола к нему вернулась уверенность. Внезапно мяч снова стал нашим другом, и мы выиграли матч".

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В статье: Юрген Клопп Лига чемпионов Интер (Милан) Ливерпуль
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Источник:
УЕФА

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