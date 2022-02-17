Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп – о победе над Интером: Нельзя приезжать в Милан и думать, что у Ливерпуля будет блестящий день
Зато на "Энфилде" точно будет комфортнее
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал успех в матче 1/8 финала с "Интером" (2:0) в рамках ЛЧ. Отметим, что "красные" не проигрывают в 2022 году уже 10 матчей (8 побед и 2 ничьих). Напомним, ответный матч между "Ливерпулем" и "Интером" пройдет 8 марта.
"Нужно было найти способ достичь результата. Мы хорошо начали матч, но не слишком хорошо защищались, ведь наши крайние защитники часто оставались один в один против оппонентов. Так быть не должно".
"Нужно было дольше владеть мячом, это получалось нечасто. Однако нельзя приехать к такому сопернику и надеяться, что у вас будет блестящий день. У нас был не блестящий день, но достаточно хороший, чтобы заслуженно выиграть. "Ливерпуль" забил два замечательных гола".
"Да, у них были моменты, но в основном на контратаках, когда мы обрезались. Я доволен всем, кроме того, что Диогу Жота получил травму связок голеностопного сустава. Возможно, хороший знак, что он продолжил матч. Правда, его нога опухла".
"Я очень доволен тем, как Хендерсон и Кейта проявили себя после выхода на замену. Луис Диас тоже отлично сыграл. Фирмино понадобилось время, чтобы войти в игру. Было видно, что после гола к нему вернулась уверенность. Внезапно мяч снова стал нашим другом, и мы выиграли матч".
Популярное сейчас
- Успех Ливерпуля, отскок Баварии и скандал вокруг Бенфики. Главные новости за 16 февраля
- ЛЧ. Интер - Ливерпуль 0:2. Другой Ливерпуль, тот же Интер
- "Лучше я буду смотреть футбол без комментаторов" - Шовковский высказался об уровне украинской спортивной журналистики
- Динамо U-19 получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО