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Симоне Индзаги – о поражении Ливерпулю: Интер провел лучший матч в сезоне

Лига Чемпионов
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Несмотря на неудачу

Симоне Индзаги – о поражении Ливерпулю: Интер провел лучший матч в сезоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:2) в рамках ЛЧ.

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"Трудно найти слова после такого поражения. Я горжусь тем, что мои ребята сделали сегодня. Мы показали очень хорошую игру, особенно в рамках первого получаса второго тайма, когда явно заслуживали забить. Сегодня была замечательная атмосфера на стадионе. Болельщики поддерживали нас от начала и до конца. Я хочу извиниться за то, что мы не смогли подарить им тот результат, на который все мы надеялись. Но я считаю, что сегодня мы провели лучший матч в сезоне, особенно с учетом того, какая команда была у нас в соперниках".

"В футболе все часто решают мелочи. Сегодня решающим стал удар Фирмино головой. Тем не менее, этот матч должен придать нам уверенности, ведь мы здорово сыграли. Мы не заслуживали поражения, но это футбол. Гордимся тем, что провели отличный матч против одной из лучших команд в Европе. Сейчас у нас мало надежды, но мы поедем на "Энфилд", чтобы сыграть как можно лучше, а там – посмотрим. Мы знали, что "Ливерпуль" будет использовать прессинг, но мы тоже хорошо это делали и, как я уже сказал, мне кажется, что мы заслужили другой результат".

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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан) Ливерпуль Симоне Индзаги
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Источник:
УЕФА

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