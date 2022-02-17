Симоне Индзаги – о поражении Ливерпулю: Интер провел лучший матч в сезоне

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:2) в рамках ЛЧ.

"Трудно найти слова после такого поражения. Я горжусь тем, что мои ребята сделали сегодня. Мы показали очень хорошую игру, особенно в рамках первого получаса второго тайма, когда явно заслуживали забить. Сегодня была замечательная атмосфера на стадионе. Болельщики поддерживали нас от начала и до конца. Я хочу извиниться за то, что мы не смогли подарить им тот результат, на который все мы надеялись. Но я считаю, что сегодня мы провели лучший матч в сезоне, особенно с учетом того, какая команда была у нас в соперниках".